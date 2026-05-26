Por qué el Papa León XIV pidió desarmar la IA y cuál es el sentido de su primera encíclica, según un experto

El Papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, para profundizar sobre la protección de la humanidad, en medio de una creciente tensión en Medio Oriente y la implementación de las nuevas tecnologías para las estrategias de ataque.

En comunicación con LN+, el analista internacional Andrés Repetto destacó detalles claves del documento, de 83 páginas, que ya causa debate al señalar sus amenazas y “riesgo de deshumanización”: “En su presentación, el propio Papa estaba rodeado, estuvo reunido con miembros fundadores de la AI, y dijo: ´utilizo palabras fuertes para llamar la atención´“.

Andres Repetto en LN+

En este contexto, analizó: “Yo creo que básicamente lo importante es el tema de la deshumanización y el tema de cambiar el título de la guerra justa, porque en estos últimos conflictos se basó o se basan quienes las están llevando adelante en la religión”.

Asimismo, Repetto sostuvo que en otras ocasiones el Papa expresó su desacuerdo con la guerra, y de esa manera llegó a enfrentarse con la administración de Donald Trump. “Lo que advierte es que no podemos cambiar la idea de no hay guerras justas, y aparte advertir de la inteligencia artificial, en muchos aspectos, pero él hablaba, por lo menos de lo que se hizo público, del tema de los conflictos armados”.

La implementación de la IA en conflictos armados

“Ya sabemos que se ha utilizado y se está utilizando la IA en conflictos armados y eso está generando, y ya se ha advertido de las Naciones Unidas, un costo humano elevadísimo”, remarcó Repetto y, enseguida, explicó que la tecnología y la IA “apunta ahí”. “Después quién está, quién no está, qué civiles hay, digamos, es una deshumanización”, redondeó.

En este sentido, subrayó que el Papa haya advertido sobre futuras consecuencias de la IA, sobre todo, cuando la herramienta no consulte y tome por decisión propia las decisiones más alejadas de lo que decida el ser humano.

El papa León XIV apuntó contra el avance de la IA Gregorio Borgia - AP

Para concluir, el experto analizó el discurso del sumo pontífice: “Obviamente irrumpió, algunos dicen que es una encíclica importante que puede generar a partir de acá todo un debate, un debate que ya está súper instalado”.

“Esa advertencia que hace desde su visión y desde el estudio que hizo con todos los expertos del Vaticano en inteligencia artificial, me estaba acordando de las películas futuristas, donde las máquinas generan los conflictos y las guerras“, concluyó.