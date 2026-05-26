BRUSELAS.- Un tren chocó este martes en Bélgica contra un ómnibus escolar en el que viajaban niños. Hay al menos cuatro muertos, entre ellos dos menores, según informó el canal de televisión ​RTL en base a declaraciones del ​ministro de Transportes local, Jean-Luc Crucke. El incidente tuvo lugar en una ciudad al norte de Bélgica.

La portavoz de la policía federal belga, An Berger, indicó al canal VRT que a bordo del vehículo escolar, tipo combi, iban siete menores de edad, el chófer y un acompañante. Entre las víctimas fatales se encontraban los dos adultos que acompañaban a los alumnos, dijo Crucke. Otras dos personas estaban ​heridas de gravedad, añadió sobre el suceso ocurrido pasadas las 8 de la mañana.

Uno de los funcionarios locales marcó que las cámaras de seguridad “muestran que las barreras del paso a nivel habían bajado” y que los semáforos del paso a nivel estaban en rojo.

Un tren chocó contra un autobús escolar en Bélgica y hay al menos cuatro muertos. VTM

El incidente se produjo en la localidad de Buggenhout, al norte de Bruselas, a un kilómetro de una estación ferroviaria.

Bélgica: chocó un tren contra un autobús escolar en Bélgica y hay varios muertos. Koen Baten - AP

“Recibí con profunda tristeza ​la noticia del trágico accidente ocurrido en ⁠Buggenhout”, dijo el ministro del Interior, Bernard Quintin, ‌en una publicación en la red social X, aunque no dio más detalles sobre lo sucedido. Se esperaba la llegada al lugar de fiscales y de expertos forenses y en transporte.

La Policía Federal confirmó que el autobús se dirigía a una escuela de educación especial. Se dice que la mayoría de los alumnos son estudiantes de secundaria, de acuerdo con el medio local The Brussels Times. En tanto, y según la compañía ferroviaria nacional SNCB-NMBS, los bomberos evacuaron a unos 100 viajeros, uno de los cuales se encontraba en estado de shock.

Thomas Baeken, de la empresa Infrabel, a cargo de la supervisión de las líneas férreas belgas, dijo que cuando ocurrió el accidente el tren ya estaba reduciendo la velocidad. “El maquinista accionó el freno de emergencia, pero no pudo evitar la colisión”, sumó.

Bélgica, donde una densa red ferroviaria ⁠atraviesa ciudades y pueblos, tiene ‌un importante historial de accidentes ⁠en pasos a nivel. Cinco ⁠personas fallecieron en este tipo de accidentes en 2025, según indica el operador de infraestructuras ferroviarias Infrabel en ‌su página web, ​la cifra más baja registrada desde 2020.

Un tren chocó contra un autobús escolar en Bélgica y hay al menos cuatro muertos. VTM

Agencias AFP y Reuters