Venden en internet productos robados durante los saqueos en Francia: la advertencia del gobierno de Macron
Unos 3000 comercios, de indumentaria a tecnología, fueron afectados por la jornada de violencia
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PARIS.– Las protestas en Francia derivaron el pasado fin de semana en escenas de violencia que incluyeron saqueos a comercios en todo el país, desde supermercados a tiendas de lujo, como Louis Vitton y Hermés.
Ante esta situación, el gobierno francés exige a las plataformas en línea que retiren los anuncios de reventa de artículos procedentes de comercios saqueados este fin de semana, indicaron este lunes las autoridades.
Una gran cantidad de productos robados en estos dos últimos días en toda Francia “se están poniendo a la venta en algunas plataformas”, afirmó en X la ministra delegada de las cuestiones digitales, Anne Le Hénanff. “Esperamos que estas plataformas retiren sin demora los anuncios en cuestión”, advirtió.
Des articles volés ce week-end sont proposés à la vente sur certaines plateformes.— Anne Le Hénanff (@ALehenanff) October 19, 2026
De tels comportements ne resteront pas impunis. Nous ne laisserons pas passer.
Avec @SergePapin_rf, nous réunissons dès aujourd’hui les plateformes en question, en présence de représentants des…
“Artículos robados este fin de semana se están ofreciendo a la venta en ciertas plataformas. Estos comportamientos no quedarán impunes. No lo dejaremos pasar”, advirtió Serge Papin, ministro de las Pequeñas y Medianas Empresas y del Comercio de Francia, en un mensaje publicado en X.
En un comunicado conjunto, Le Hénanff y Papin instaron a las plataformas de ventas de artículos a retirar los anuncios y advirtieron que los revendedores serán procesados judicialmente.
Representantes de las empresas de venta online -Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok- se reunieron durante el día con enviados del gobierno para abordar esta situación.
En total, más de 3000 comercios sufrieron daños durante el fin de semana al margen de las manifestaciones organizadas el sábado en varias ciudades francesas. Entre ellos, había supermercados de marcas como Carrefour o Monoprix, locales de tecnología como Apple o tiendas de ropa desde H&M y Zara hasta boutiques de lujo como Louis Vuitton y Hermès.
“Una vez más, el sector minorista se encuentra en primera línea, en un momento en el que ya está debilitado por una sucesión de crisis”, señaló la Federación del Comercio y el Comercio Minorista.
“Detrás de cada tienda saqueada hay empresarios, empleados y familias que han visto cómo años de trabajo y esfuerzo se esfumaban en cuestión de horas”, añadió, y pidió una exención de las cotizaciones a la Seguridad Social y de los impuestos para las empresas afectadas.
Para los comerciantes, el gobierno de Emmanuel Macron está evaluando medidas especiales, como un dispositivo de paro parcial, cubierto al 100%, a partir del martes y un fondo de ayuda específico.
Tolerancia cero
Vinted afirmó que aplica “tolerancia cero” con estos temas.
“Desde este fin de semana, nuestros equipos actuaron de inmediato para identificar y eliminar los anuncios que podrían referirse a bienes robados, y hemos reforzado el control de los anuncios sospechosos”, aseguró la empresa lituana.
“Por el momento”, eBay “no está en condiciones de confirmar un aumento de los anuncios que se pueda relacionar con los robos ocurridos este fin de semana”, indicó por su parte esta plataforma.
El fin de semana de saqueos y violencia entre algunos manifestantes y la policía siguió a semanas de manifestaciones estudiantiles, que han sacudido a Francia a seis meses de las próximas elecciones presidenciales y han puesto de relieve las presiones derivadas de una economía débil y una deuda en aumento.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, culpó a los grupos de extrema izquierda de algunos de los peores disturbios que ha vivido Francia en años.
Unas 2400 personas fueron detenidas y un manifestante falleció el sábado a causa de un paro cardíaco, mientras que cerca de mil agentes resultaron heridos.
Agencia AFP
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