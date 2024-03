Escuchar

Un chofer de colectivo mantuvo una acalorada discusión con un hombre que intentó subir al transporte en estado de ebriedad. La discusión escaló al punto que un taxista que presenciaba lo que sucedía decidió intervenir. El trabajador bajó de su vehículo, se dirigió al sujeto que impedía que el ómnibus avanzara y lo noqueó de un golpe. La gresca tuvo lugar el lunes por la noche en Montevideo, Uruguay -sobre la avenida 18 de Julio- y fue captada en video.

Tal y como muestran las imágenes divulgadas en redes sociales, que fueron replicadas por el medio local Montevideo Portal, la disputa entre el chofer y el sujeto alcoholizado comenzó cuando este último se colgó de una de las manijas dispuestas en la puerta de ingreso al transporte de pasajeros. “¿Esperas que me vaya porque estoy en pedo? No me bajo. No, no me bajo. No me bajo. Bajate vos”, le grita al colectivero mientras la mujer que lo filma lo arenga: “Partile la cabeza”.

El conductor entonces accedió al pedido de su agresor. Abrió rápidamente las puertas del transporte y le respondió al individuo: “¿A vos te parece hacer algo así? Yo no soy policía, nene. A las cuatro de la mañana salgo todos los días a trabajar”. Acto seguido, volvió a su puesto de trabajo e imploró al muchacho en estado de ebriedad que lo dejara arrancar. Sin embargo, el atacante no desistió en su actitud, por lo que, según precisó el portal uruguayo, el chofer llamó a Emergencias.

Mientras esperaba a que efectivos de las fuerzas de seguridad se hicieran presentes en el lugar, el colectivero decidió tomar cartas en el asunto. Descendió entonces del ómnibus y enfrentó al hombre, que intentó darle una trompada sin éxito. Mientras la riña entre ambos continuaba, un taxista vio lo que estaba sucediendo y optó por intervenir. Se acercó con premura hacia el individuo que había iniciado la disputa y le dio un fuerte golpe en el rostro y por la espalda.

“Dale, dejá de descansar. Dejá de descansar a la gente que está laburando”, vociferó el segundo conductor mientras el atacante yacía en el suelo. Instantes después lo tomó de las piernas y lo corrió hacia la vereda mientras le decía “Dale, arrancá”. Finalmente, el colectivero pudo emprender la marcha y el taxista retomó sus actividades como si nada hubiera ocurrido. El sujeto que recibió el golpe, por su parte, estuvo unos segundos inconsciente y puedo luego recomponerse.

Antecedente en provincia de Buenos Aires

El mes de noviembre pasado, Una pelea a golpes de puño y patadas entre un conductor de un vehículo particular y un chofer de la línea de colectivos 620 demoró el tránsito y causó preocupación en la mañana del miércoles en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Un video de la gresca se hizo viral en las redes sociales y llegó al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martín Carignano, quien adelantó que ambos perderán su licencia.

El hecho ocurrió sobre la calle Rosas al 2300, exRuta 3, en el barrio Santos Vega de Lomas del Mirador. Según los testigos, el colectivero transitaba por detrás del auto cuando lo tocó y le hizo un bollo. Debido a que el colectivero continuó sin hacerse cargo de la situación, el conductor del vehículo lo persiguió hasta alcanzarlo.

En el video se ve cómo, en el carril derecho, ambos vehículos se encuentran detenidos, causando caos a su alrededor. Las imágenes muestran cómo el chofer del colectivo se baja, el conductor del auto se arremanga la camisa y ambos proceden a trompearse.

“La pelea empezó acá en la esquina y terminó a media cuadra. La gente les pedía que se fueran, que había muchas personas que estaban saliendo de laburar, pero siguieron. Se agarraron a trompadas un rato y el chabón después agarró su auto y se fue”, explicó un testigo que vio la escena a TN.

Tras la viralización del video, Carignano reposteó las imágenes con la siguiente frase: “Patético espectáculo boxístico callejero. Los dos pierden por descalificación: se quedan sin licencia. Nunca, jamás, bajo ningún concepto la violencia es la solución a los problemas”.

