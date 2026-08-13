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Video: Explotó una fábrica de municiones cerca de Roma y las llamas impiden a los bomberos acercarse al lugar

La planta producía municiones de mediano y gran calibre, así como combustible para vehículos aeroespaciales; aún no está claro si hubo muertos o heridos

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Captura de pantalla de un video de la explosión de una fábrica de municiones cerca de Roma. Fuente: X
Captura de pantalla de un video de la explosión de una fábrica de municiones cerca de Roma. Fuente: X

ROMA.– Una fábrica de municiones explotó el jueves en Colleferro, 40 kilómetros al sudeste de Roma, indicaron las autoridades locales. La planta pertenecía al grupo de defensa alemán KNDS y producía municiones de mediano y gran calibre destinadas a la defensa terrestre y naval, así como también combustibles sólidos para lanzaderas espaciales.

Los bomberos y los carabineros ya se encontraban en el lugar debido a un incendio previo a la explosión, que se escuchó a kilómetros a la redonda, según informó el Corriere della Sera. Aún no está claro si hubo víctimas fatales o heridos porque las llamas impiden a los rescatistas acercarse.

Explosión en una fábrica de municiones en Roma
Explosión en una fábrica de municiones en Roma

Según las primeras informaciones que presentan los medios locales, el incidente se habría producido en el sector de “prensado de pólvora” de la fábrica de la antigua Simmel Difesa, que actualmente forma parte del grupo KNDS Ammo Italy y que producía municiones para la defensa terrestre y naval, además de combustibles sólidos para vehículos aeroespaciales.

De acuerdo al medio italiano, los trabajadores de la planta fueron contabilizados y no habría personas desaparecidas. Mientras tanto, las autoridades prohibieron el tránsito por las calles aledañas para evitar riesgos.

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Agencias AFP y ANSA

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