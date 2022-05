Video: un camión chocó un árbol, subió a la vereda y se llevó puesto a un hombre: se salvó de milagro

Un hombre se salvó milagrosamente de ser atropellado por un camión mientras enviaba un mensaje de voz por las calles de Fortaleza, Brasil. El incidente se produjo el pasado lunes y fue registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes divulgadas por la Secretaría de Tránsito de Maracanaú, se aprecia que un individuo espera afuera de un domicilio. Mientras contesta un chat, aparece un camión que choca contra un árbol cercano, se sube a la vereda a toda velocidad y golpea al peatón con su parte delantera.

Por fortuna, el golpe no lo lastima fatalmente y, shockeado, decide correrse. En los últimos tramos del video -que no supera los 35 segundos de duración- puede verse como el conductor del vehículo y su acompañante bajan de este.

La víctima fue trasladada a un hospital con heridas leves. Los dos hombres que viajaban en el camión no presentaron heridas.

El momento en el que un hombre se salva milagrosamente de ser aplastado por un camión

Horas después del episodio, el director del Departamento Municipal de Tránsito explicó lo sucedido a G1. “El camión chocó contra el árbol después de esquivar un automóvil que pasaba; En el video, es posible ver un automóvil blanco que circula por la carretera antes del accidente”, sostuvo Paulo Henrique Costa.

Y agregó: “Cuando llegamos al lugar, identificamos que el vehículo no contaba con la documentación necesaria para circular. Tenía gran cantidad de multas sin pagar. Tampoco llevaba consigo algunos equipos de seguridad obligatorios para transitar por calles y avenidas”.

En consecuencia, el camión fue secuestrado hasta contar con los equipos y documentos al día. “Le dimos un plazo para que regrese al departamento con los arreglos necesarios y, si no regresa, deberemos de imponerles una restricción”, dijo para completar el director del Departamento Municipal de Tránsito.

Qué dijo la víctima tras el accidente

“En principio, escuché el impacto del camión golpeando el árbol”, precisó José Walmir Freires, el técnico vehicular que se salvó de ser aplastado en el incidente. “Miré hacia un lado y lo tenía delante de mí. Sentí el frente del vehículo encima. La puerta me golpeó violentamente. Por solo se trató de eso”, detalló.

Y cerró: “Corrí para atrás porque pensé que la pared [de la vivienda] se me iba a caer encima. Puedo dar gracias a Dios que el contenedor se atoró en la pared. Fue un milagro, realmente fue un milagro. Si no existiera el video, nadie me creería. Pasó demasiado rápido”.