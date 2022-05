PH: Podemos Hablar: por qué Agustina Cherri se levantó de la mesa y abandonó el programa

En PH: Podemos Hablar, el programa del prime time de Telefe que conduce todos los sábados Andy Kusnetzoff, se vivió un momento muy curioso cerca del final de su emisión. Lejos del famoso “Punto de encuentro” y ya sentados a la mesa, los famosos continuaron compartiendo anécdotas y, cuando a Agustina Cherri le tocó el momento de hablar, aludió a sus comienzos como actriz y a cómo siempre le resultó fácil llorar en cámara.

Asimismo, la ex Separadas recordó la primera vez que conoció al Potro Rodrigo, y ambas anécdotas fueron el puntapié para que Kusnetzoff le propusiera un interesante ejercicio.

El conductor le pidió que utilicé sus dotes actorales para simular una pelea con otro de los comensales, Antonio Birabent, y Cherri no dudó en hacerlo. La consigna consistía en que el músico y actor le hiciera una pregunta incómoda y que ella reaccionara enojada. “La pregunta es... ¿fuiste novia de Rodrigo?”, indagó Birabent y luego la actriz hizo lo suyo.

“Siempre en la intimidad, siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece porque tengo una pareja en este momento, me ponés en una situación incómoda, tengo chicos, Muna está mirando el programa, tengo una familia, hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta, estoy ca... de hambre, no es tu culpa [dijo, mirando a Andy], es esta gente que traés, chau chicos”, dijo Cherri y se retiró del estudio en una breve actuación por la que fue aplaudida por Kusnetzoff y sus invitados.

“Sos muy buena, ¿no les digo que hace lo que quiere?”, expresó el conductor sobre el paso de comedia de Cherri, quien este año se llevó el Martín Fierro por su protagónico en la ficción de eltrece, La 1-5/18.

En la misma emisión de PH, el músico Rusherking finalmentó confirmó su romance con la China Suárez y aseguró estar “muy enamorado” de la actriz. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme. No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”, contó el artista. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, reveló.

Cherri habló del regreso de Chiquititas con su hija Muna

Agustina Cherri y Muna, dos gotas de agua instagram

Semanas atrás, Agustina estuvo como invitada a LAM, el programa de América TV conducido por Ángel De Brito, y aludió a un posible regreso de la ficción que la lanzó a la fama, esta vez acompañada por su talentosa hija, Muna.

“Lo hablamos en la última reunión que tuvimos con Cris [Morena]. Para mí, sería increíble”, manifestó Cherri. “No solo lo haría por la experiencia de trabajar con mi hija, sino para revivir todo eso”, añadió sobre la propuesta de la productora de relanzar Chiquititas.

Sobre ese exitoso programa, remarcó cómo, “a pesar de tener 27 años”, todavía “sigue presente”. “Más que nada por las canciones”, agregó, para luego manifestar una vez más su alegría por la posibilidad de que la ficción infantil tenga un reestreno: “Sería alucinante poder tenerlo otra vez con nosotros. Pero tendría que ser la mega la vuelta de Chiquititas”. “Sería espectacular. Hay que armarlo. A Muna le encantaría, todo lo que está relacionado con la música le encanta. Si la llaman solamente para actuar, no quiere. Ahora está haciendo sus temas”, contó.

Asimismo, hizo referencia al rodaje de la querida ficción y el impactó que tuvo a futuro. “Allí viví el traspaso de niña a adolescente, me sirvió porque era como llegar a una casa, era como vivir adentro de un estudio. Ahí tuve mucho aprendizaje de lo humano, de lo profesional, de relacionarse con el otro, el respeto hacia el otro”, explicó la actriz.