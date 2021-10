Se salvó de milagro: un hombre que andaba en bicicleta fue atropellado por un colectivo y se levantó solo

Un hombre que andaba en bicicleta en el pueblo mendocino La Consulta, del municipio de San Carlos, fue atropellado por un colectivo cerca de las 13, el martes pasado. No obstante, a los segundos pudo salir de debajo de la unidad caminando y solo con algunos golpes leves.

Si bien algunos dicen que es un milagro, lo cierto es que el hombre, llamado Aldo Medina, explicó que atinó rápidamente a ubicarse entre las ruedas del colectivo para evitar ser pisado y que gracias a que los pasajeros vieron lo ocurrido, pudieron gritarle al chofer que frenara.

“Por reflejos del momento logré soltarme de la bicicleta, pero quedé bajo el colectivo, y también por reflejo metí los ojos en el colectivo, no traté de salir porque o sino me iba a agarrar con las ruedas. Yo no sabía que había frenado, entonces me tiré al medio del colectivo que sabía que no había peligro, y sentí que la gente gritaba porque escucharon el ruido de la bicicleta y en cierto modo no iba a gran velocidad”, explicó Medina al Canal 9 Televida de Mendoza.

Por otra parte, comentó que luego fue atendido por médicos del Sistema Coordinado de Emergencias, que tras una radiografía, le detectaron “una pequeña lesión cervical”, así como golpes en la pierna izquierda y en un dedo del pie. En el video, se ve que esa es la parte del cuerpo que fue golpeada por una de las ruedas del colectivo.

“Y justo el colectivero que iba manejando es amigo mío”, dijo jocosamente Medina, quien ahora debe llevar por unos días un cuello ortopédico.