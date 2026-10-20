Violencia en Francia: qué se sabe de los disturbios y el toque de queda hoy, 20 de octubre

Francia atraviesa una escalada de violencia y tensión social después de un fin de semana marcado por manifestaciones masivas, saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Ante la magnitud de los disturbios, el gobierno del presidente Emmanuel Macron comenzó a aplicar toques de queda en varias ciudades del norte del país, mientras evalúa extender las restricciones a otras zonas consideradas de riesgo.

Las medidas, anunciadas el lunes 19 de octubre, continuarán vigentes durante este martes 20 en sectores de Lille, Douai, Wattignies y Denain. El objetivo de las autoridades es impedir nuevos episodios de violencia, proteger los establecimientos comerciales y recuperar el control de las calles, después de que los incidentes dejaran más de 2300 detenidos, al menos 3000 comercios afectados y más de 600 policías y gendarmes heridos.

La crisis también provocó fuertes repercusiones políticas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia tras reconocer una “pérdida de control” de las fuerzas de seguridad en algunas grandes ciudades. Sin embargo, Macron rechazó su dimisión y exigió nuevas estrategias de intervención para evitar que se repitan los enfrentamientos.

Qué se sabe de los disturbios y el toque de queda hoy, 20 de octubre

El gobierno francés dispuso restricciones a la circulación nocturna en distintas localidades del norte del país, donde se registraron algunos de los episodios más graves de violencia durante las últimas jornadas.

Según lo anunciado por las autoridades, los toques de queda estarán vigentes entre las 20 y las 6 de la mañana en determinados sectores de Lille, Douai, Wattignies y Denain, durante las noches del lunes 19 y el martes 20 de octubre.

La medida no alcanza a la totalidad de estas ciudades, sino que se aplica en áreas específicas identificadas como vulnerables a nuevos saqueos e incidentes. En Denain, por ejemplo, la alcaldía restringió la circulación de menores no acompañados en determinados sectores del centro urbano.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, justificó la decisión al señalar que “el caos está muy localizado en los centros urbanos” y defendió la necesidad de adoptar restricciones de manera individualizada, en coordinación con las autoridades municipales.

Aunque el Ejecutivo no descartó recurrir al estado de emergencia si la situación empeora, por el momento considera que los toques de queda constituyen una herramienta más adecuada para contener los disturbios.

En paralelo, París, Lyon y Marsella permanecen bajo especial vigilancia. En la capital francesa, las autoridades mantienen la atención sobre los alrededores de Châtelet-Les Halles y la plaza de la República, dos de los principales escenarios de enfrentamientos durante el fin de semana.

Agentes de las fuerzas del orden vistos durante una protesta, en París Wu Huiwo - XinHua

Los cuatro factores que alimentan las protestas en Europa y el desencanto con el centro político

Los partidos centristas atraviesan dificultades en las naciones más grandes e importantes de Europa. El descontento por el bajo crecimiento económico, la alta inflación, la considerable deuda pública y las escasas perspectivas para los jóvenes alimentan las protestas y los partidos populistas de extrema derecha y extrema izquierda.

Los disturbios masivos en Francia, que comenzaron como protestas por la falta de financiación de las escuelas, son un ejemplo impactante. Pero este fenómeno se ha estado gestando durante años, debido al fracaso percibido de la democracia liberal a la hora de cumplir sus promesas de un futuro mejor, especialmente para los jóvenes y la clase trabajadora asalariada.

Existe una creciente percepción entre muchos europeos de que los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha no ofrecen alternativas reales y están liderados por una élite intelectual que ha perdido el contacto con los pobres, los trabajadores y los jóvenes. Ante el aumento del déficit, el gasto público y los tipos de interés, los gobiernos se sienten limitados en sus opciones de respuesta.

Qué provocó los disturbios y cuántos detenidos hay en Francia

La ola de violencia se produjo en el contexto de protestas contra el aumento del costo de vida, que movilizaron a cientos de miles de personas en distintas ciudades francesas.

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron de las manifestaciones del sábado. Sin embargo, las movilizaciones derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos que continuaron durante el domingo, cuando se esperaba una disminución de la tensión.

En París, los incidentes se concentraron especialmente en los alrededores de la plaza de la República, donde se registraron incendios de bicicletas, daños en comercios y nuevos enfrentamientos con las fuerzas policiales. En esa ciudad, las autoridades contabilizaron 108 detenciones, de las cuales 66 se produjeron durante la noche.

En Lyon, la fiscalía informó 199 detenciones desde el sábado, mientras que en Le Mans alrededor de 300 manifestantes participaron de saqueos en dos establecimientos comerciales.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde el edificio del ayuntamiento fue incendiado y sufrió el derrumbe de buena parte de su tejado. Cerca de 7000 habitantes se congregaron posteriormente frente a las instalaciones dañadas.

Protestas y disturbios en Francia

El balance oficial del fin de semana refleja la magnitud de la crisis. El Ministerio del Interior informó 2397 detenciones, mientras que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, mencionó 2331 arrestos, con una proporción de adultos cercana al 70%.

Las autoridades también reportaron más de 600 policías y gendarmes heridos, aunque el gobierno destacó que no se registraron víctimas fatales durante los enfrentamientos.

Manifestantes enfrentándose con agentes de las fuerzas del orden durante una protesta Aurelien Morissard - XinHua

Las pérdidas millonarias y las medidas para los comercios afectados

Además de las consecuencias sobre la seguridad pública, los disturbios provocaron importantes daños económicos en distintas regiones de Francia.

Según las estimaciones oficiales, al menos 3000 establecimientos comerciales resultaron afectados, con pérdidas que ascienden a cientos de millones de euros.

Entre los principales daños se encuentran vidrieras destruidas, persianas metálicas arrancadas, mercadería robada e instalaciones incendiadas. En algunos casos, los comerciantes perdieron buena parte de sus negocios en una sola noche.

Frente a este escenario, el gobierno anunció la implementación de un dispositivo de actividad parcial con cobertura del 100%, previsto a partir de este martes, junto con la creación de un fondo específico de asistencia para los damnificados. También se conformó una unidad de crisis en Matignon, sede del primer ministro, para abordar las cuestiones vinculadas con los seguros, las indemnizaciones y las consecuencias judiciales de los incidentes.

La tensión alcanzó incluso a algunos de los principales atractivos turísticos de Francia. El lunes, manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre, en París, en respaldo al movimiento estudiantil y en rechazo a lo que denunciaron como una actuación represiva de las fuerzas policiales. La protesta impidió que el establecimiento abriera sus puertas en su horario habitual.

Imagen del 17 de octubre de 2026 de personas cubriéndose del gas lacrimógeno durante una protesta, en París, Francia. Más de 2.000 personas fueron detenidas durante las violentas protestas registradas el sábado en toda Francia, informó el domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Wu Huiwo - XinHua

La respuesta de Macron y la renuncia rechazada del ministro del Interior

La crisis de seguridad también desencadenó un conflicto dentro del gobierno francés. El domingo por la noche, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su dimisión ante Emmanuel Macron, aunque el presidente decidió rechazarla.

“Renuncié porque soy responsable de todo lo que ha pasado”, explicó Nuñez durante una entrevista con la radio France Inter, en la que reconoció deficiencias en la anticipación de los incidentes y una pérdida de control policial en algunas ciudades.

Desde el Palacio del Elíseo justificaron la continuidad del funcionario por la necesidad de mantener el mando de las fuerzas de seguridad durante la emergencia. Sin embargo, Macron exigió cambios inmediatos en los procedimientos de intervención y mayor transparencia sobre las fallas de los servicios de inteligencia.

Protestas y disturbios en Francia

En ese contexto, el Ejecutivo anunció refuerzos de policías y gendarmes para las zonas más comprometidas, aunque descartó suspender los próximos grandes encuentros deportivos, incluido el partido entre PSG y Barcelona.

El propio presidente se había dirigido a la población el domingo a las 20, mediante un discurso televisado que reunió a 16,7 millones de espectadores. Durante su intervención expresó su “indignación” por los episodios de violencia y advirtió que los responsables de los saqueos deberán responder ante la Justicia.

Por su parte, Darmanin reconoció errores en la respuesta estatal: “Este fin de semana hemos fallado sin duda alguna”, afirmó al referirse a las dificultades para anticipar la actuación de grupos violentos.