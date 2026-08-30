1
Naufragó un ferry frente a la costa de Chipre: hay varios muertos
Las autoridades buscan auxiliar a los ocupantes de la embarcación
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
NICOSIA (Xinhua) - Una embarcación de pasajeros volcó este domingo por la mañana frente a Kyrenia, Chipre, poco después de zarpar del puerto de esa ciudad, de acuerdo con medios de comunicación.
Las autoridades informaron que hay varios muertos, mientras continúan las tareas de rescate.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Más leídas de El Mundo
- 2
La próspera Islandia decide en referéndum si entra en negociaciones de adhesión a la Unión Europea
- 3
Es vendedor ambulante y decidió regalar lo que vende a los voluntarios del terremoto en Colombia: “Este es mi aporte”
- 4
Luca Parmitano, piloto de la misión Artemis III al ser presentado: “Espero tener algo italiano en el menú”