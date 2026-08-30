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Naufragó un ferry frente a la costa de Chipre: hay varios muertos

Las autoridades buscan auxiliar a los ocupantes de la embarcación

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Rescatistas trabajan frente a la costa de Chipre
Rescatistas trabajan frente a la costa de Chipre

NICOSIA (Xinhua) - Una embarcación de pasajeros volcó este domingo por la mañana frente a Kyrenia, Chipre, poco después de zarpar del puerto de esa ciudad, de acuerdo con medios de comunicación.

Las autoridades informaron que hay varios muertos, mientras continúan las tareas de rescate.

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