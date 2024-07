“Yo soy heterosexual”: Petro sale a responder a un supuesto video en el que aparece paseando de la mano con una mujer trans en Panamá

Escuchar

BOGOTA.- “Yo soy heterosexual”, escribió en X este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante un video difundido en redes sociales en el que supuestamente aparece tomado de la mano de una mujer trans.

Imágenes de un hombre de gorra y camisa blanca junto a una mujer de vestido azul circularon en la plataforma X el lunes, con la afirmación de que se trataba del mandatario colombiano.

El video supuestamente fue grabado en el centro histórico de Ciudad de Panamá, a donde Petro viajó ese día para la investidura de su homólogo José Raúl Mulino.

El video sirvió de argumento para descalificarlo moralmente por parte de sus detractores, por la supuesta infidelidad a su mujer y por la compañía de un trans, sin que se confirmara que se trataba realmente el mandatario.

Poco después comenzó a circular que la mujer trans en cuestión sería Linda Yepes, una conocida presentadora colombiana trans, que también habló del episodio.

“Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera”, afirmó el presidente.

Petro desestimó hablar de la veracidad o no del video, donde la pareja camina de la mano y entre risas, y en cambio se refirió con desagrado a los comentarios sesgados y reaccionarios contra una persona de otro género.

“Estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el Presidente”, aseguró.

Petro dijo que es heterosexual y que jamás escucharán de él una palabra transfóbica. “Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales”, agregó. Y concluyó señalando que la transfobia expresa “brutalidad” y que esa fue la razón de la existencia de los nazis.

Quienes sostienen en las redes que se trata del presidente mostraron coincidencias en la ropa que lleva el hombre del video y la que usaba el mandatario cuando aterrizó en la capital panameña. Por su parte, los seguidores de Petro afirman que es un montaje para desprestigiarlo.

Por su parte, Linda Yepes se refirió al video de la caminata con un posteo en las redes, donde tras conocer que se viralizó lo tomó con entusiasmo. “¡No puedo creer que soy tendencia en el mundo! ¡Cómo así, qué momento!”, dijo entre risas.

En una entrevista con el canal Univisión, la mujer se negó a confirmar si es quien aparece en el video. “Todavía no puedo dar los detalles (...) no puedo darte una respuesta concreta porque estoy recibiendo amenazas”, dijo. “Me está llamando el equipo de presidencia, voy a estar aquí dispuesta para ustedes para cuando me permitan hablar”, añadió.

Petro está casado con Verónica Alcocer, quien quedó indirectamente involucrada en la controversia viralizada por su carácter de pareja del presidente.

Petro, el primer izquierdista en el poder de Colombia, es un fuerte defensor de los derechos LGBT, un colectivo que en buena parte respaldó su llegada a la presidencia en 2022.

La viralización del video y los comentarios despectivos se dieron en una semana en que Petro reconfiguró su gabinete de gobierno, cuando se acercan sus dos años de mandato. En los últimos días Petro reemplazó a los titulares de las carteras del Interior, Justicia, Infraestructura, y Agricultura y Transporte.

La renovación generó tensión y provocó que varios de los ministros defendieran su gestión públicamente, entre ellos la saliente líder de Agricultura y el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

