Gustavo Petro reaccionó con ironía a la polémica por el token que recomendó Milei

La polémica por la recomendación del presidente Javier Milei a invertir en el token $LIBRA (que en segundos generó millones de dólares y luego se desplomó), traspasó la frontera. Su par colombiano, Gustavo Petro, le envió un dardo al libertario y le dijo que apueste por el café colombiano. La criptomoneda que generó revuelo es una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

A través de su cuenta de X, Petro le sugirió a Milei que invierta en café. “Invierta, presidente, en café colombiano está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por $Libras”, escribió el mandatario. Y agregó: “No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia”.

La polémica

Tal como publicó LA NACION, el viernes por la noche Milei generó un revuelo en el mundo de las criptomonedas cuando escribió en sus redes sociales la sigla $LIBRA, un token que de inmediato registró una suba exponencial en su cotización, pero después se desplomó. El impacto político tuvo que ver no sólo por la pérdida de valor del token, sino por las advertencias de los economistas sobre una posible estafa, que su valor puede caer a cero con la misma velocidad con la que sube. Además, siendo pocos sus tenedores, ellos pueden mover con facilidad su precio, lo que despierta más sospechas sobre su operatoria, de acuerdo a fuentes de este mercado.

Libra es una moneda meme, que se define por no tener ningún sustento en la economía real. Son criptoactivos que apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno a una persona, un movimiento o un fenómeno viral de Internet.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token. Sin embargo, luego borró el mensaje.

Horas más tarde, el libertario realizó una aclaración. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Tras ello, apuntó contra los políticos que sugieren es necesario someter al mandatario a juicio político por la polémica: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Esta no es la primera vez que el Presidente es criticado por promocionar este tipo de monedas. En 2021, cuando era diputado, fue objeto de fuertes críticas por recomendar la empresa CoinX.

La relación con Petro

Desde antes de asumir el sillón de Rivadavia, la relación entre Milei y Petro no es buena. La última crítica del colombiano fue en diciembre del año pasado hacia el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó en conferencia de prensa que es “un error conceptual” fijar un salario mínimo, porque de esa manera se le impide a un empresario contratar a un eventual empleado que estuviera dispuesto a trabajar por menos de esa cifra. En ese marco, Petro publicó en sus redes sociales: “El salario mínimo argentino es el penúltimo de América. No tener salario y extender la jornada al máximo posible es el paraíso del capitalismo salvaje. También se le llama a este modo de producir: esclavitud”.

Otra chicana tuvo lugar también en diciembre cuando el ideólogo de la nueva derecha que conduce la Fundación Faro, Agustín Laje, afirmó que el presidente chileno, Gabriel Boric, es “comunista”. Fue entonces cuando Milei lo elogió y dijo: “Poniendo a los zurdos en su lugar”. Tras ello, Petro publicó una foto de Milei con su par chino, Xi Xinping. Con esa chicana, quiso resaltar una doble vara de Milei respecto de los gobiernos de izquierdas, como el suyo en Colombia.

Además, un mes antes, en la reunión del G-20, Milei y Petro ya habían tenido un cruce fuerte, del que también participó Boric (al punto de que el gobierno argentino decidió en represalia que el canciller Gerardo Werthein faltara a un acto en el Vaticano por el aniversario del tratado de paz entre los dos países). Mientras hablaba sobre el avance de la humanidad en la tecnología, el mandatario colombiano señaló que se debe “al trabajo conjunto de los cerebros humanos” y afirmó que este tema fue el que desencadenó una supuesta pelea verbal con Milei.

“No aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana, por una sola razón: la delegación argentina, a la cual le entregaron los videos de su intervención, la escondió, no la publicó”, reclamó Petro y chicaneó: “Algo no les gustó de lo que pasó ahí”. El gobierno argentino negó terminantemente las palabras de Petro, a quien Milei llamó “comunista asesino” en el pasado.

