100 argentinos dicen: Barassi tuvo un antojo en vivo y no se pudo contener

Muy a menudo, los concursantes que pasan por 100 argentinos dicen (eltrece) le dejan a Darío Barassi un regalo. Tortas, alfajores, artesanías y todo tipo de postres dulces llegan a las manos del conductor, quien siempre agradece y comparte su regalo con la producción.

Sin embargo, esta vez no pudo contenerse al ver lo que la familia Solezio le había traído. “Para la pipi”, indicó uno de los participantes. Lejos de querer compartirlo con su hija, a modo de broma Barassi se acercó para agarrar una pequeña caja blanca, cerrada con un sticker amarillo y cuyo interior es la tentación de los más dulceros.

“Te lo mandan de La Plata”, agregó otra participante. “Cubanitos de La Plata, amo los cubanitos”, comentó el conductor mientras abría despacio la pequeña cajita. Al ritmo de Nuestra luna gris, tema popularizado por Dany Martin, el conductor probó uno hecho de chocolate blanco y relleno con dulce de leche.

El antojo de Darío Barassi en vivo

Boca llena, mirada enamorada y cubanito en mano, Barasi exclamó: “¡Están buenísimos!”. El antojo pudo más y continuó comiendo el que había seleccionado mientras que le dio el resto a su producción.

Para terminar la secuencia, retomó su clásico humor e indicó: “La medicación que estoy tomando para no tener apetito no está funcionando. No me di cuenta y me lo comí. Bueno, chicos, me lo voy a mandar. Esto es trabajo”, se divirtió antes de dar el último bocado.

LA NACION