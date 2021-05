El exabrupto de Darío Barassi ante el imperdonable error de una participante

Los nervios de un programa de televisión pueden provocar que cualquiera cometa un error, por más simple que parezca la pregunta. La historia de los programas de juegos a nivel internacional están plagados de respuestas erróneas que desatan la incredulidad de los presentes y televidentes y 100 argentinos dicen (eltrece) no es la excepción.

Si bien ya han sido varios los yerros de los participantes que enloquecen a Darío Barassi, esta vez no pudo ocultar su enojo y descontento a tal punto que, entre chistes y risas, terminó pidiendo perdón por su exabrupto. La consigna en sí misma era simple: “Un lugar de la Ciudad de Buenos Aires donde se celebró un recordado recital de rock”. La respuesta estaba en manos de Sabrina Casaux, una de las participantes de la jornada.

Entre dudas y titubeos, la concursante atinó a decir “Estadio de La Plata”, cosa que alarmó al conductor y le transformó la cara. “¿Dónde está el estadio de La Plata?”, inquirió, indignado, Barassi. “Fui a un recital ahí, no me acuerdo dónde está”, respondió Sabrina. No obstante, el tema no terminó ahí.

El error geográfico de una participante que indignó a Barassi

“No, pero si se llama Estadio de La Plata ¿Dónde queda? ¿¡Dónde carajo queda el estadio?!”, exclamó el conductor. “Sí, en La Plata”, respondió Sabrina. Tras escuchar sus palabras, el presentador repitió la consigna para recalcar que se pedía un lugar de la Ciudad de Buenos Aires.

“No me gustó haber dicho carajo, te pido disculpas, sabru”, explicó Darío luego de darle por errónea la respuesta y proseguir para que contestara la participante siguiente. Pese a haber respondido bien en la mayoría de los casos, no le alcanzó a la familia para ganar la pregunta y sus puntos fueron robados por los Solezio, los retadores.

