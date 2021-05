Video: la insólita excusa que le dio Mirko a Marley tras tirar vino en la alfombra

Pocas historias son tan seguidas como la del pequeño Mirko y Marley, su padre. Al conductor de televisión le gusta compartir el crecimiento de su hijo desde que es un bebé, pero ahora que ya es un niño de tres años sus travesuras también hacen reír a los seguidores de ambos, que hace poco pudieron ver un accidente casero: el niño volcó vino en la alfombra.

“Hace unos días atrás, Mirko se sube a la mesa del living y tira una botella de vino manchando la alfombra”, contó Marley en una publicación de Instagram, acompañada del video. En él se ve a varios adultos y al pequeño mirando la televisión. De un momento a otro, el niño se sube a la mesa del living, donde estaba la botella de vino.

El momento en que Mirko volcó una botella de vino en la alfombra de Marley

En el video, Mirko se desliza hacia atrás, obnubilado por la pantalla, y sin darse cuenta empuja la botella de vino, que todos los amigos de Marley se apuran a levantar aunque la mancha sobre la alfombra ya era irreversible.

Sin embargo, lo más gracioso ocurrió después, según contó Marley en la publicación: “Lo increíble es que cuando lo retamos (porque hace tiempo le decimos que no se suba a la mesa) contesta: ‘Es que estaba hipnotizado, no fue mi culpa, me hipnotizaron’. Ja, ja, ja no lo podía creer, ¡la creatividad! Lo que va a ser de grande”, contó el conductor, con orgullo paternal.

LA NACION