A 11 años del fin de AM, Vero Lozano y Leo Montero volverán a conducir juntos

AM, Antes del Mediodía (Telefe) fue uno de los programas que lideró el ranking de la pantalla chica durante los años 2000. Por una década completa, Vero Lozano y Leo Montero se consagraron como la dupla indiscutida de las mañanas, quienes acompañaron diariamente a los argentinos con información, actualidad y humor. A once años del final definitivo del ciclo, los conductores se reencontrarán frente al micrófono, pero esta vez totalmente fuera de los medios tradicionales y adaptados a la nueva era digital.

La noticia revolucionó a los fanáticos del magazine que se transmitió durante diez años en la pantalla de Telefe (Foto: Captura Instagram/@seriaincreible_)

“Diez años después se reencuentran acá @soyleomontero y @verolozanovl. Conductores invitados toda la semana”, escribieron con entusiasmo desde la cuenta de Instagram oficial de Olga, el canal de streaming liderado por Migue Granados, donde confirmaron además que la cita será desde el próximo lunes hasta el viernes de 8:00 a 10:00 horas.

Telefe decidió que AM llegue a su fin tras diez años al aire Captura

La gran noticia fue dada a conocer junto a un video promocional en el que se ve a Lozano y Montero reunirse en las inmediaciones del estudio, fundiéndose en un abrazo que reavivó la química de siempre. Las imágenes del clip también recorrieron los años dorados del icónico magazine de Telefe. Aquel ciclo no solo destacaba por la complicidad de sus conductores, sino también por un panel ecléctico que incluía a figuras como Augusto Tartúfoli, Pía Shaw, Walter Queijeiro, el doctor Alberto Cormillot, Santiago Zeyen en los móviles y un joven Darío Barassi que daba sus primeros pasos con personajes desopilantes.

Más que por una única escena, el programa es recordado por sus bloopers en vivo, las divertidas notas de Queijeiro y las constantes interacciones con “Pepe Pompín”, el famoso conejo de peluche.

Algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de la dupla de conductores en la publicación de Sería Increíble (Foto: Captura Instagram)

Como era de esperarse, la publicación revolucionó las redes sociales en cuestión de minutos. “La mejor dupla del mundo mundial”; “Queremos a Dalia Gutmann de panelista”; “¡Padre y madre de nuevo juntos! ¡Nada puede salir mal!” y “No empezó el programa y ya necesito que estén fijos”, fueron tan solo algunos de los miles de comentarios cargados de nostalgia que dejaron los usuarios en el posteo, el cual rápidamente se volvió viral y reunió interacciones de fanáticos de todas las edades.

Este inesperado regreso y enroque de programación se da debido al viaje de Nati Jota y el equipo principal de Sería Increíble por el Mundial 2026 (Foto: Instagram/@seriaincreible_)

Este inesperado regreso y enroque de programación se da debido al viaje de Nati Jota y el equipo principal de Sería Increíble. Damián Betular, Eial Moldavsky, Toto Kirzner, Noelia Custodio y el periodista deportivo Gastón Edul se ausentan temporalmente de la mesa matutina para formar parte de la megacobertura del Mundial 2026. Ante el despliegue logístico en el exterior, la productora de Olga decidió apostar por un reemplazo de primer nivel para mantener encendido al exigente público del streaming.