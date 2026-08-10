Connor Swindells: del fenómeno de Sex Education al desafío de protagonizar el nuevo drama de Netflix

Hace apenas unos años era conocido por interpretar a Adam Groff, el adolescente introvertido y complejo de Sex Education. Hoy, Connor Swindells atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con un desafío completamente distinto: protagoniza Bomba en el Pan Am 103, la nueva miniserie de Netflix basada en uno de los atentados terroristas más impactantes de la historia de la aviación.

En la producción británica, el actor de 29 años interpreta al detective escocés Ed McCusker, quien quedó al frente del caso tras la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, el 21 de diciembre de 1988. El ataque provocó la muerte de las 259 personas que viajaban a bordo y de otras 11 que se encontraban en tierra y dio origen a una investigación internacional que se extendió durante más de una década.

En la nueva serie Swindells comparte elenco con Patrick J. Adams, Merritt Wever, Peter Mullan, Eddie Marsan y Lauren Lyle IMDB

A lo largo de seis episodios, la serie reconstruye el trabajo conjunto entre la policía escocesa y el FBI para identificar a los responsables, siguiendo el recorrido de McCusker desde las primeras horas posteriores a la tragedia hasta el juicio contra los acusados. Para preparar el papel, Swindells incluso pudo reunirse con el verdadero Ed McCusker, cuyas experiencias le sirvieron de base para construir el personaje.

Lejos de repetir el tipo de personaje que lo convirtió en una figura mundial, el actor británico apostó por un drama histórico de tono sobrio, uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera hasta el momento.

Connor interpreta al detective escocés Ed McCusker, uno de los líderes del caso. Para preparar el papel, el actor pudo reunirse con el verdadero McCusker y conocer de primera mano su experiencia IMDB

Una dura pérdida y un consuelo inesperado

Swindells nació el 19 de septiembre de 1996 en Lewes, un pequeño pueblo del condado de East Sussex, en el sur de Inglaterra. Sin embargo, su infancia quedó marcada por una tragedia que cambió el rumbo de su vida: cuando tenía apenas siete años, su madre murió de un cáncer de intestino.

Tras la pérdida, fue criado por su padre y sus abuelos. La muerte de su madre también cambió por completo la realidad económica de la familia: “Pasamos de ser una familia de clase media a una muy, muy trabajadora”, contó en una entrevista con el medio inglés The Independent.

Atravesó su infancia siendo un chico muy reservado al que le costaba expresar sus emociones, pero gracias al deporte pudo canalizarlas y así atravesar esa difícil etapa. En la adolescencia practicó boxeo de manera competitiva, disciplina que llegó a considerar como un posible camino profesional.

Años después, mientras realizaba distintos empleos temporales, un amigo lo desafió a presentarse a una audición para una obra de teatro amateur. Connor aceptó el reto, consiguió el papel principal y, tras participar en tres obras locales, consiguió un representante. “Pensé que no quería pasar el resto de mi vida recibiendo golpes en la cabeza. Por alguna razón tuve el atrevimiento de creer que sería bueno actuando. Por suerte, cuando empecé, las cosas salieron bien”, dijo al hablar con The Independent.

“No creía que eso fuera lo que un hombre debía hacer”

Aunque asegura que desde muy chico sintió una conexión natural con la actuación, durante años creyó que ese no era un camino posible para alguien como él. En una entrevista con Attitude Magazine, recordó que crecer en un hogar de clase trabajadora lo llevó a reprimir esa vocación. “Siempre pensé que estaba destinado a actuar; siempre encontré una especie de fluidez en ello, pero durante mucho tiempo lo rechacé porque no creía que eso fuera lo que un hombre debía hacer”, explicó. “Me crie en un hogar donde se suponía que terminaría trabajando en una obra de construcción. No quería llegar a mi lecho de muerte y que alguien me dijera: ‘Soy la versión de ti que podrías haber sido y la desperdiciaste’”.

A diferencia de muchos de sus colegas, Swindells nunca pasó por una escuela de interpretación. Su formación fue completamente práctica: aprendió frente a cámara, audición tras audición, hasta conseguir sus primeros papeles profesionales. Esa llegada poco convencional a la industria es una de las características que él mismo suele destacar cuando habla de sus comienzos.

Swindells dio vida a Adam Groff, uno de los personajes centrales de Sex Education (2019-2023), la exitosa serie de Netflix creada por Laurie Nunn que abordó temas como la sexualidad, la identidad y las relaciones durante la adolescencia IMDB

Antes de convertirse en Adam Groff, había realizado pequeñas participaciones en las series Harlots y Jamestown. Su primer gran papel en el cine llegó con VS. (2018), seguido por El misterio del faro, donde compartió elenco con Gerard Butler. Más tarde participó en Emma y el thriller Vigil: conspiración nuclear.

El personaje que le cambió la vida

“Interpretar a Adam me hizo mirar momentos de mi infancia en los que actué igual que él. Ver cuánto había cambiado me dio mucha más seguridad”, reconoció el actor sobre el personaje que transformó su carrera IMDB

El gran punto de inflexión en la carrera de Swindells fue en 2019 cuando fue elegido para interpretar a Adam Groff en Sex Education, la exitosa serie de Netflix creada por Laurie Nunn. En un principio, su personaje aparecía como el clásico chico problemático del colegio: agresivo, inseguro e hijo del estricto director de la escuela. Sin embargo, con el correr de las temporadas, Adam se transformó en uno de los personajes más complejos y queridos de la ficción.

Su historia exploró temas como la presión familiar, la salud mental, el descubrimiento de su sexualidad y la dificultad para expresar sus emociones, en una evolución que fue especialmente elogiada por la crítica y el público.

Mirando hacia atrás, Swindells cree que aquellos primeros personajes no fueron una casualidad. “Había mucho dolor sin resolver. Eso se reflejaba, sin darme cuenta, en los papeles que conseguía: casi siempre interpretaba jóvenes problemáticos que habían pasado por experiencias similares”, reflexionó en una entrevista hace algunos años.

“Lo principal que me enseñó la serie fue el valor de la comunicación y de poder hablar abiertamente con tu pareja, resolver las diferencias y crear un vínculo más fuerte con las personas que amás. No solo en una relación romántica, sino también con tu familia: decir lo que te molestó o lo que admirás de alguien sin miedo”.

Adam Groff y Otis Milburn —interpretado por Asa Butterfield— compartieron algunos de los momentos más recordados de Sex Education IMDB

El actor también admitió que el personaje lo obligó a cuestionar ciertas conductas naturalizadas entre los hombres. “Me hizo examinar mi propia versión de la masculinidad. Descubrí cuántas veces uno entra en una conversación con otro hombre intentando medir quién es ‘más’. Creo que gran parte de la masculinidad tóxica nace de ese sistema de puntuación y la serie me hizo notar con qué frecuencia yo mismo lo hacía con la gente que quiero”.

“Una persona increíble”

Entre todos los compañeros de reparto, quien más lo marcó fue Alistair Petrie, el actor que interpretó a su padre en la ficción. “Es una persona increíble y un actor maravilloso. Siempre estuvo a una llamada o un mensaje de distancia cuando la pasaba mal”, contó. En otra entrevista agregó: “Me enseñó mucho sobre cómo manejarme en esta profesión, pero sobre todo me enseñó cómo ser una buena persona”.

La relación entre Adam y su padre, Michael Groff (Alistair Petrie), fue uno de los ejes emocionales de la serie. Fuera de la pantalla, Swindells aseguró que Petrie “siempre estuvo a una llamada o un mensaje de distancia” y que le enseñó “cómo ser una buena persona” IMDB

Lejos de quedar encasillado tras el éxito de la serie, Swindells comenzó a construir una carrera cada vez más diversa. Formó parte del elenco de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig, donde interpretó a uno de los ejecutivos de Mattel. Luego se sumó a Los hombres del S.A.S., el drama bélico creado por Steven Knight sobre el nacimiento de las fuerzas especiales británicas durante la Segunda Guerra Mundial. También protagonizó Guillermo Tell, una nueva adaptación de la clásica leyenda suiza, antes de asumir el desafío de protagonizar Bomba al Pan Am 103.

Entre la moda y el amor

En paralelo con el crecimiento de su carrera como actor, Swindells también empezó a ganar presencia en el mundo de la moda. En los últimos años fue convocado para campañas de firmas como JW Anderson y se convirtió en un invitado habitual de los desfiles de Dior, una relación que se fortaleció a partir de su vínculo con el diseñador Jonathan Anderson, actual director creativo de la maison.

En una entrevista reciente con GQ, el actor reconoció que todavía le sorprende formar parte de ese universo. “Es muy lindo. Siempre me siento honrado y sorprendido cada vez que quieren contar conmigo para algo”, aseguró sobre su relación con Dior.

Para él, la ropa también forma parte del trabajo de construir un personaje. “La ropa que usás es una expresión de cómo querés que te perciban en ese momento de tu vida o, de alguna manera, del personaje que querés transmitir”, reflexionó.

En los últimos años, el actor comenzó a ganar espacio en el mundo de la moda. Fue imagen de JW Anderson y es un invitado habitual de los desfiles de Dior, una marca con la que mantiene una estrecha relación profesional Instagram

En el plano personal, Swindells siempre mantuvo un perfil reservado. Entre 2018 y 2020 estuvo en pareja con la actriz Aimee Lou Wood, su compañera de elenco en Sex Education. Ambos confirmaron públicamente la relación mientras protagonizaban la serie, aunque tras la separación evitaron hacer declaraciones al respecto.

Poco después comenzó una relación con la actriz británica Amber Anderson, a quien conoció durante el rodaje de la película Emma, donde ambos integraban el elenco. Aunque se hicieron amigos durante la filmación, fue el primer confinamiento por la pandemia de covid el que terminó acercándolos definitivamente. “Terminamos juntos durante el primer lockdown. Los dos vivíamos solos y relativamente cerca, así que decidimos hacer burbuja. Eso nos dio un tiempo juntos que probablemente nunca habríamos tenido si ambos hubiéramos seguido filmando”, recordó Anderson en una entrevista con British Vogue.

La pareja se comprometió durante un viaje a Botsuana y se casó en octubre de 2024 en las Tierras Altas de Escocia, cerca del lugar donde creció la actriz. La ceremonia fue oficiada por nada más ni nada menos que por su padre de ficción en Sex Education, Alistair Petrie.

Con apenas 29 años, Swindells parece haber dejado atrás la etiqueta de “la estrella de Sex Education” para abrir un nuevo capítulo en su carrera. Cuando hace algunos años le preguntaron cuál era el papel de sus sueños, sorprendió con una respuesta que hoy parece definir el rumbo de su carrera. “No pienso la actuación en términos de personajes. Lo único que quiero, mientras pueda seguir haciéndolo, es trabajar con las mejores personas y con el mejor material posible”, aseguró.