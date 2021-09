A 30 años de Nevermind, el disco de Nirvana: cuál era la canción favorita de Kurt Cobain

Aunque todavía huele a espíritu adolescente, este 24 de septiembre se cumplen 30 años del lanzamiento de Nevermind, el disco de Nirvana que llevó a la banda a los primeros lugares de la escena musical en la década de los 90 y convirtió al líder del grupo, Kurt Cobain, en uno de los compositores más influyentes de su generación. El guitarrista, acompañado de Chris Novoselic en bajo y Dave Grohl en la batería, firmó las 12 canciones (más un track oculto) que siguen siendo hasta hoy un repertorio ineludible del rock, y entre las que Cobain también eligió una favorita.

Aunque el single que explotó en todo el mundo fue “Smells Like Teen Spirit”, cuyo video filmado en un lúgubre gimnasio escolar con porristas y estudiantes descontrolados fue reproducido hasta el hartazgo por MTV y tiene 1347 millones de vistas en Youtube, no era la canción favorita de Cobain, que hasta dudó grabarla en las primeras sesiones para el álbum.

En cambio, como recuerda la revista Rolling Stone, su favorita de Nevermind era “Drain You”, el octavo tema del disco: “Creo que hay muchas otras canciones escritas por mí que son tan buenas [como ‘Smells Like Teen Spirit’]”, dijo en una entrevista de 1993. “Como ‘Drain You’. Me encanta la letra, y nunca me canso de tocarla. Tal vez si fuera tan grande como ‘Teen Spirit’ no me gustaría tanto”.

“Drain You” fue compuesta por Cobain en los estudios Sound City del barrio de Van Nuys, Los Ángeles, donde se hizo la grabación definitiva de Nevermind, a diferencia de varias de las otras canciones del disco (como “Lithium”, “Polly” y “Breed”, entre otras) que venían de antes e incluso habían sido tocadas en vivo en shows previos. En una entrevista posterior, el músico dijo: “Si fuera inteligente, me habría guardado las canciones de Nevermind para publicar en un período de 15 años”.

Aunque Cobain nunca fue específico sobre a quién apuntaban la letra de “Drain You”, una canción de amor que comienza inmediatamente después del primer acorde de quintas con la frase “un bebé le dice a otro ‘tengo suerte de conocerte’”, el tema fue compuesto poco después de que apareciera en su vida Courtney Love, la cantante del grupo Hole con la que se casó en Waikiki, Hawái, en febrero de 1992, cinco meses después del lanzamiento del álbum y con quien tuvo a su única hija, Frances Bean Cobain.

El éxito de Nevermind

El disco tuvo todo para ser icónico: una tapa controvertida con un bebé desnudo nadando hacia un billete engarzado en un anzuelo -Spencer Elden, el fotografiado, recientemente demandó al grupo por pornografía infantil-, un sonido potente y fresco que desplazó a Dangerous de Michael Jackson del número 1 del ranking Billboard y vendió más de 30 millones de copias hasta hoy.

Pero al grabarlo, Nirvana no era más que una promesa. La banda había vendido 35.000 copias de Bleach, su primer álbum, y estrenaba su contrato con la importante discográfica DCG, propiedad del magnate David Geffen. Habían cobrado un adelanto de 287.000 dólares y reservado el estudio Sound City, uno de los más frecuentados en los años 70 por el que habían pasado artistas como Elton John o los Fleetwood Mac, pero que en ese mayo de 1991 no estaba en su mejor momento.

Los miembros de Nirvana Krist Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain, de izquierda a derecha, posan tras ser galardonados en los Premios MTV, el 2 de septiembre de 1993 en Universal City, California (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Al núcleo de la banda, formado por Novoselic y Cobain, que se conocían desde su adolescencia en Aberdeen, Washington, se había sumado Dave Grohl, el baterista que redefinió el sonido de Nirvana y que hoy se mantiene en la primera línea de la escena musical como líder de Foo Fighters.

El productor fue Butch Vig, quien confesó que cuando escuchó el primer ensayo de “Smells Like Teen Spirit” se excitó tanto que empezó a transpirar y a dar vueltas por el estudio, algo parecido a lo que le pasó y sigue pasando a los millones de oyentes que hasta el día de hoy, 30 años después, siguen escuchando Nevermind, Nirvana, y las palabras de Kurt Cobain.