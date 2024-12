A 30 años de su muerte, revelaron el secreto que la familia de Ayrton Senna le escondió sobre su novia Adriane Galisteu

El periodista Luiz Andreoli habló de su amistad con Ayrton Senna (quien murió en 1994 en un accidente en Imola) y recordó una pelea que tuvieron, así como también dio detalles de sus relaciones amorosas, especialmente con la modelo Adriane Galisteu. “Hice la primera entrevista a Ayrton Senna como piloto de Fórmula 1 y ahí comenzó una amistad. Cuando estaba en O’Globo siempre hacía reportajes con Ayrton Senna, hablábamos y charlábamos”, dijo.

Según Andreoli, su relación con Senna tuvo un quiebre. “Un día Ayrton me dio un ‘baile’, se escapó, fui a su casa y me dijo: ‘No tengo ganas de dar una entrevista’. Y yo le respondí: ‘Entonces andate a la mierda’. Llegué al diario y dije: ‘Ya no hago más entrevistas con este tipo, ya no hablo con él’”, recordó Luiz en una charla con el programa Lisa, Leve e Solta , del canal Lisa Gomes.

Luiz Andreoli, periodista y amigo de Ayrton Senna, contó detalles de su vida

También opinó sobre la serie Senna, estrenada por Netflix, y la relación de Adriane Galisteu con el piloto. “Esta historia fue muy afectada por la familia, por todos. Por lo que escuché, hubo un pedido de la familia sobre Adriane Galisteu. Me enteré de esto por la prensa. Él estuvo saliendo con ella al final de su vida, incluso cuando él murió ella estaba en Portugal en casa de Braguinha (Antônio Carlos de Almeida Braga, manager del piloto), quien era su mecenas”, señaló el periodista.

Ayrton Senna y Adriane Galisteu, en 1993

Según Luiz Andreoli, la familia estaba investigando la vida de Adriane Galisteu. “Dicen que se enteró ese día, que uno de los hermanos le llevó un dossier, una cinta, hablando de cosas de Adriane, de llamadas telefónicas que grababan. Este es uno de los aspectos de los que hablaron. Que estaba saliendo con otro chico, que era su exnovio, que hablaba con ella. Insinuaban que lo estaba engañando, no sé los detalles pero sé que esta historia es cierta porque me lo dijeron y conocí a su hermano, Leonardo (Senna) que es la fuente que me lo confirmó”, rememoró.

La relación de Senna y Xuxa... ¿marketing?

En la opinión del periodista, la relación de Ayrton con Xuxa fue una estrategia mediática. “Era más una cuestión de marketing, iba en ambos sentidos, él también era un tipo muy del marketing. Estaba mucho más enamorado de Adriane. Ella era mucho más importante para él al final de su vida, todos decían que él estaba más enganchado y creo que eso asustó un poco a la familia, porque parece que Senna se estaba alejando un poco del ambiente familiar para vivir con ella. Su idea, incluso, era casarse”, concluyó Luiz Andreoli.

*Por Beatriz Bourroul