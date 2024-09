A dos meses de su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Buenos Aires

Escuchar

Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron punto final a su relación en el mes de julio. Desde entonces, la empresaria de cosméticos estuvo viviendo junto a sus hijos en Buenos Aires, mientras que su expareja se encontraba solo en Turquía.

Esta situación tendría sumamente angustiado al delantero del Galatasaray, quien tras terminar su temporada tomó un vuelo privado rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella.

Mauro Icardi estaría instalado en el departamento de Wanda Nara en Buenos Aires Redes sociales

Muy feliz por su llegada al país, Icardi compartió una serie de imágenes en sus redes sociales que lo mostraban muy relajado en el sillón del departamento ubicado en la Avenida Libertador, en el barrio porteño de Núñez.

Este posteo llamó notoriamente la atención de los usuarios que siguen día a día la vida de mediática y el futbolista, ya que muchos empezaron a preguntarse si la expareja volvió a convivir tras su separación y fuerte pelea en el exterior.

Sumado a esto, la noche previa a la llegada de Mauro a Buenos Aires, Wanda invitó a su casa a su abogada de confianza, la doctora Ana Rosenfeld. “Cuando tu abogada se queda a dormir en tu casa”, escribió la modelo al pie de una historia de Instagram en la que se podía ver a la mujer con un pijama recostada sobre una de sus carísimas alfombras.

Ana Rosenfeld fue invitada por Wanda Nara a una pijamada

Esta visita de la letrada a la casa de Wanda Nara no sería casual, teniendo en cuenta que, horas más tarde, Mauro Icardi se presentó en la propiedad. La presencia de Rosenfeld podría también estar vinculada a los conflictos económicos que atraviesa el exmatrimonio tras su separación.

Cabe recordar que la pareja posee una gran cantidad de inmuebles, vehículos y empresas en común tanto en Europa como en Argentina. Además de la tenencia compartida de sus hijas, que también sería otro de los puntos de conflicto entre las estrellas.

El día que Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi

Los rumores de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi viene cobrando fuerzas desde 2021, año en el que se desató el WandaGate, el escándalo entre el matrimonio y la China Suárez, señalada como tercera en discordia. Pese a que decidieron apostar al amor y hasta la mediática lanzó un tema junto a su marido, fue ella quien terminó confirmando su separación definitiva.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 16.9 millones de seguidores, la próxima conductora de Bake Off escribió un contundente mensaje. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo mano, de quien soy”, comenzó diciendo.

En ese sentido, aseguró que no hubo terceros que interfirieran en la decisión de separarse del padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. “Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró.

