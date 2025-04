La reacción de Wanda Nara ante el posible embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi

Hace unos días, cuando parecía que el escandaloso Wanda Gate había empezado a calmarse, empezaron a circular rumores que aseguran que María Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi esperan su primer hijo juntos. Todo surgió a raíz de un sugestivo enigmático que planteó Pepe Ochoa al aire de LAM (América TV), en el que, si bien no nombró a ninguna de las partes, dio a entender que se refería a ellos.

En este contexto, los periodistas salieron en busca de los protagonistas de esta historia para sacarles declaraciones al respecto. Pese a que no encontraron a Icardi o Suárez, sí lo hicieron con Wanda Nara y L-Gante a la salida de Telefe, donde aprovecharon para preguntarles qué opinan sobre esta presunta ampliación de la familia. Cuando una cronista de Intrusos (América TV) le consultó a la mediática por esta cuestión, fue tajante y respondió: “No tengo ni idea, no sé nada”.

Wanda Nara habló del supuesto embarazo de la China Suárez

A continuación, Nara dejó en evidencia que no tiene ni el más mínimo interés en lo que hace su exmarido con su nueva pareja y que su foco está en que sus hijas, Isabella y Francesca, puedan volver a ver a su padre con normalidad. “Me estoy ocupando de mis hijas y la revinculación”, aseguró. Ante la insistencia de la prensa para que de más detalles, sumó: “Yo dije siempre que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que esa revinculación sea de la manera más segura y que se haga”.

Efectivamente, horas después, Icardi pudo reencontrarse con sus hijas un mes después de la escandalosa revinculación fallida que revolucionó al edificio Chateau Libertador. Según trascendió, el encuentro se dio pacíficamente en el Ministerio Público Tutelar, bajo supervisión judicial, donde las niñas acudieron acompañada de su madre. Para sorprenderlo, tal como había adelantado Wanda, las pequeñas le hicieron una torta en forma de corazón con la leyenda “Te amo”.

Mauro Icardi empezó la revinculación con sus hijas (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

A la salida, como era de esperarse, Nara fue increpada por un móvil de Puro Show (eltrece), en el que aseguró que sus hijas salieron “muy felices” del encuentro con Icardi. Además, aclaró que van a tener varias reuniones similares con presencia judicial como parte del proceso que atraviesan. “Estamos haciendo un trabajo todos como familia. Varios encuentros porque se tiene que revincular una gran familia, somos muchos y vamos a ir de a poco para poder estar todos juntos yendo para el mismo lado”, detalló.

Si bien su familia le demanda bastante tiempo en este momento, si hay algo que Nara dejó en claro en las últimas semanas es que esto no es un impedimento para hacer crecer su imperio. Hace tan solo unos días, en pleno escándalo judicial por el pedido de suspensión de sus redes sociales, la intérprete de “Bad Bitch” aseguró que está por inaugurar Wanda Shop, una nueva tienda digital que se sumará a su emprendimiento de maquillaje, Wanda Cosmetics.

Según adelantó en su cuenta de Instagram, esta nueva marca personal contará con indumentaria inspirada en sus canciones y en sus frases más icónicas. Además, incluirá una remera deportiva personalizada rosa, cuyos colores y logos recuerdan a la del Inter de Milán.