Acusan a Cande Tinelli de estafar a una emprendedora con un canje: su descargo

Muchas son las emprendedoras que, ilusionadas con el alcance de algunas influencers con millones de seguidores, les ofrecen productos gratuitos para que les hagan publicidad en sus redes sociales: una menci贸n, una foto o una storie de Instagram.

Pero no siempre termina bien. En este caso, Cande Tinelli fue denunciada por una emprendedora por no cumplir con el arreglo que hab铆an pactado. Al parecer, la hija del conductor no mostr贸 ni mencion贸 ninguno de los productos que la emprendedora le alcanz贸 hasta su casa.

Hola Cande Tinelli tanto que hablas de empat铆a... No te rompe ni un poco el coraz贸n que una mina te diga que no vende nada hace un MES despu茅s de invertir mucha guita en VOS? le clavas el visto SUCESIVAMENTE. pic.twitter.com/vAWuGG9hl6 — Diego. (@yyeguo) August 1, 2021

Un usuario de Twitter comparti贸 capturas del intercambio entre ambas con un demoledor mensaje: 鈥淗ola Cande Tinelli tanto que habl谩s de empat铆a鈥 驴No te rompe ni un poco el coraz贸n que una mina te diga que no vende nada hace un mes despu茅s de invertir mucha guita en vos? Le clav谩s el visto sucesivamente鈥.

De acuerdo con la conversaci贸n publicada, se entiende que la cantante le acept贸 el env铆o de varios art铆culos, entre ellos piyamas, pantuflas y tazas y que el 6 de julio los recibi贸 en la torre Le Parc de Palermo. Sin embargo, el di谩logo se corta luego de esa fecha.

Ansiosa y decepcionada por la indiferencia de la influencer, el pasado mi茅rcoles la emprendedora volvi贸 a escribirle un mensaje atento y educado: 鈥溌縏e gustaron las cosas? Me tiene mal que no subas nada, con una storie me conformo, no pude vender nada en m谩s de un mes鈥.

La respuesta de Cande Tinelli

El domingo por la noche, Cande hizo frente a las acusaciones y asegur贸 que no se encuentra en posici贸n de ayudar a nadie a causa de la salud de su madre, Soledad Aquino, que se encuentra internada despu茅s de recibir un trasplante de h铆gado.

鈥淨uiero aclarar una cosa para varias personas que dicen cosas que no son que entiendan que yo estoy en un momento en que no puedo ayudar a nadie por m谩s que me supliquen que los ayude. En emprendimientos, en lo que sea. Yo en este momento estoy cuidando a una perra, es lo que m谩s puedo hacer hoy en d铆a, conectarme con lo que amo que son los animales y mi mam谩鈥, se帽al贸 en sus stories de Instagram, citada por Pronto.

鈥淣o me pidan que de ayuda si no me puedo ayudar a m铆 misma. Con una mano en el coraz贸n, para toda esa gente que tira mala leche, nadie est谩 viviendo lo que yo estoy viviendo. As铆 que no me voy a enganchar. Les mando un beso鈥, finaliz贸.

