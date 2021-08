Antes y después: seis estrellas de Hollywood que fueron víctimas de la cirugía plástica

Las cirugías plásticas y los arreglos estéticos cada vez se vuelven más populares en el mundo, sobre todo en el medio del entretenimiento, ya que los famosos están en constante exposición y, por lo general, suelen cuidar muy rigurosamente su aspecto físico.

Sin embargo, existen varias celebridades de Hollywood que fueron criticadas por ‘abusar’ de los arreglos estéticos. Tanto así, que llegaron a lucir irreconocibles para sus fanáticos. A continuación, algunos de estos casos más llamativos.

Meg Ryan

La protagonista de populares películas como French Kiss, Adictos al amor y Tenés un e-mail fue una de las actrices más elogiadas por su apariencia física en la época de los 90. No obstante, su aspecto fue cambiando con los años y sus intervenciones estéticas en el rostro cada vez se hicieron más notorias. Un tema del que se negó a hablar.

Meg Ryan en los años 90 y ahora El Tiempo/Colombia

“Hay temas más importantes que cómo las mujeres envejecen y la pinta que tienen”, aseguró Ryan, de 59 años, a la revista Net a Porter, en 2015. A pesar de su silencio, recibió críticas de expertos, como el cirujano plástico Mark Youssef, quien le dijo a Hollywood Life que “se veía mejor antes de este trabajo. Lo más obvio que hizo es una especie de relleno o transferencia de grasa a su mejilla”.

Sylvester Stallone

De acuerdo con el diario español ABC, el actor de Rocky recurrió varias veces a los procedimientos estéticos, tanto así, que se afirmó que el bótox y los esteroides deformaron notablemente su rostro.

Sylvester Stallone en Rocky y en la promoción de la película Rambo 5: La última misión United Artists / José Méndez. EFE

El medio mencionado informó que la madre de Stallone, de 75 años, tuvo dificultades en el parto y, por esta razón, su hijo sufrió de cierta rigidez en sus labios, lengua y mentón. Esta podría ser la razón de su elección por los arreglos estéticos.

Courteney Cox

La actriz, conocida por su papel de Mónica en la serie Friends, admitió en 2019, a través de su cuenta de Instagram, que le “costó aceptar el envejecimiento”. Por esta razón, decidió empezar a inyectarse la cara para combatir las arrugas y la flacidez.

Courteney Cox en Friends y en Mothers and Daughters, película de 2016. Warner Bros. / GEM Entertainment Lindsay Lohan

”Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y pensé: ‘madre mía, no parezco yo”, aseguró la actriz, de 57 años. Sin embargo, después de un proceso de aceptación, decidió dejar los rellenos faciales a un lado: “Ahora estoy contenta con quien soy y me estoy haciendo mayor con lo que Dios me dio, lo que antes trataba de cambiar”.

Lindsay Lohan

Esta actriz, popular por participar en películas transmitidas por Disney Channel como Un viernes de locos y Juego de gemelas, se hizo varios retoques estéticos, a pesar de que solo tiene 35 años de edad.

Lindsay Lohan en 2007 y 2012 AFP / Kristoffer Tripplaar. EFE

Según Chic Magazine, Lohan empezó con la rinoplastia y, poco a poco, su rostro cambió rápidamente por inyectarse rellenos en sus labios y en las mejillas, las cuales brindaron una apariencia de volumen o hinchazón. Además, se dice que también se aplicó bótox para combatir las líneas de expresión.

John Travolta

El icónico actor de Pulp Fiction y Grease, de 67 años, generó polémica en 2016, tras participar en la miniserie The People v OJ Simpson, en la que hizo el papel del abogado Robert Shapiro. Según Forbes, sus dos cejas muy tupidas y arqueadas, un bronceado intenso y una brillante frente apretada fueron motivo de críticas en redes sociales.

”¿Es ese John Travolta o simplemente alguien parecido con un bótox aterrador?”, “¿Qué le ocurrió a John Travolta? ¡Está hecho de plástico!”, fueron algunos de los comentarios que recibió en internet.

John Travolta en Grease y en The People v OJ Simpson 20th Television / Paramount Pictures Renée Zellwegger

Por otro lado, el cirujano plástico Miles Berry explicó ante medios locales que “la única diferencia real son los párpados inferiores, y sospecho que puede haber tenido una blefaroplastia en los últimos años. Él tenía los músculos periorbitales más llamativos y algunas arrugas, pero la cirugía se realizó correctamente”.

Kim Basinger

Según el diario El País, esta actriz, de 67 años y conocida por filmes como Nueve semanas y media y Los Ángeles al desnudo, fue “víctima” del bótox y la cirugía estética desde que cumplió 60 años.

Kim Basinger en su juventud y en la película The Nice Guys (2016) Warner Bros. Pictures

En sus fotos más recientes, se puede ver que esta celebridad tiene los pómulos más marcados, las cejas más arriba y la piel sin arrugas, lo que la hace lucir casi irreconocible a como solía verse en la juventud.

El Tiempo (Colombia)