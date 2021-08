PASO: Cinthia Fernández le pidió a sus seguidores que elijan la foto que llevará su boleta

Muchos partidos políticos decidieron contar con caras famosas en sus listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo en septiembre. Una de las primeras celebridades del mundo del espectáculo que se animó a dar el salto para incursionar como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio Unite fue Cinthia Fernández.

En esta oportunidad, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) convocó a sus seguidores de las redes sociales para que la ayudaran a seleccionar la imagen para utilizar en la papeleta electoral en los próximos comicios.

“Me pareció una linda idea que ustedes elijan la foto de mis boletas. Si yo voy a darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que estamos muy solas, y si yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos. Que ustedes sean parte de todo”, manifestó Fernández en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

La bailarina convocó a sus seguidores para que la ayudaran a seleccionar la imagen para utilizar en la boleta de las próximas elecciones Instagram @cinthia_fernandez_

La precandidata compartió el mensaje dirigido principalmente a las mujeres, el objetivo primario para su futuro en el Congreso. “Quiero hacer todo lo que un político no hace. Desde el gesto mínimo, como este, hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa, no se ocupan y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos. ¿Saben por qué? Porque no votan. Pero se olvidaron que las mamás votamos”, continuó en su posteo.

Y para concluir, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) le pidió a sus seguidores que eligieran entre tres fotos para utilizar la imagen ganadora en la boleta de las próximas elecciones. “Quiero ser una molestia para ellos para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia. Así que todo suyo. ¿Que foto eligen? ¿Uno, dos o tres?”, preguntó Fernández.

Varios famosos alentaron a la panelista en este nuevo desafío Instagram @cinthia_fernandez_

En la primera fotografía, se puede observar a la bailarina con un top color azul mientras sonríe cruzada de brazos. En la segunda, tiene puesto un conjunto de blazer y pantalones morados con una camisa blanca, y está en una pose más informal con las manos en los bolsillos. En la tercera imagen, usa una remera blanca y negra escotada.

La publicación de la bailarina, quien tiene más de cinco millones de seguidores, superó los 65.000 “me gusta” y registró los comentarios de varios famosos que alentaron a la panelista en este nuevo desafío. Entre otros, se destacaron los mensajes de Evangelina Anderson, Sofía “Jujuy” Jiménez y Barby Franco.

LA NACION