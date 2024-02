escuchar

Alec Baldwin se declaró inocente por el homicidio involuntario a la directora de fotografía Halyna Hutchins, ocurrido durante el rodaje de la película estilo western, Rust. El hecho sucedió en octubre de 2021 y desde allí, el actor se vio envuelto en un sin fin de embrollos legales y visitas a la Justicia con el fin de aclarar lo que sucedió. Sin embargo, este jueves se negó a leer los cargos en su contra.

El comediante debía hacer una presentación virtual frente al tribunal del Primer Distrito Judicial de Santa Fe (Nuevo México, EE. UU.) que se había programado con anterioridad para este 1 de febrero, según informó la agencia EFE. Sin embargo, envió un documento explícito en el que se declaró inocente por la muerte de su compañera de trabajo. En la actualidad, goza de libertad condicional, pero debe respetar una serie de exigencias hasta que el juicio determine si hay o no condena.

Alec Baldwin se declaró culpable por el homicidio involuntario durante el rodaje de Rust y los fiscales de la causa buscan imputarlo nuevamente

La muerte de Hutchins cambió por completo la vida del actor de Hollywood, y ya nada fue como antes, a pesar de que en abril del 2023 se le retiraron los cargos por homicidio. Ahora, a la espera de tener un veredicto favorable, sus abogados alegaron que fue un accidente y que el arma se disparó sin que Baldwin apretara el gatillo, según detallaron los medios estadounidenses.

Cabe recordar que este episodio de terror sucedió durante un ensayo en el set de grabación, mientras Baldwin manipulaba un arma que todos creían que no había sido cargada con munición de fogueo. Pero lo cierto es que de allí salió una bala de plomo con poder letal y se disparó en dirección a Hutchins, que estaba muy cerca del actor, e impactó sobre ella y el director de la película, Joel Souza. Halyna murió poco después y Souza resultó herido.

Sin embargo, lo que pareció un fatal accidente, le valió una segunda acusación por parte del tribunal de Santa Fe, Nuevo México -estado en donde ocurrió el fallecimiento- que lo responsabilizó de homicidio involuntario. Esto sucedió luego de que los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis presentaron nuevas pruebas, que, al parecer, sugieren que el arma fue modificada. “Han salido a la luz hechos adicionales que creemos que muestran que el señor Baldwin tiene culpabilidad penal en la muerte de Halyna Hutchins”, señalaron.

El único cargo que pesa para el actor es el de “uso negligente de un arma de fuego” y además, alega que causó la muerte de la directora de fotografía sin tener en cuenta las medidas de precaución. “Un acto cometido con total desprecio o indiferencia hacia la seguridad de los demás”, sugiere el documento.

Durante el rodaje de Rust, Alec Baldwin habría disparado sin intención un arma que contenía una bala de goma, la cual impactó en la directora de fotografía y la hirió de muerte (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

A pesar del revuelo que causó la declaración de Alec esta semana, no se lo detuvo o privó de su libertad. Todo lo contrario, goza de movilidad sin problemas por todos los Estados Unidos, pero si desea salir del país, deberá hacer un pedido especial al tribunal. Además, algunas de las condiciones que deberá respetar son: cumplir con todas las leyes, no tomar alcohol o consumir sustancias ilegales, no portar armas de fuego o peligrosas y no reunirse con testigos del caso Hutchins.

Si se declara culpable a Alec Baldwin, tendrá que pagar una multa de 5000 dólares y podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. En tanto, los fiscales de la causa aseguraron que podría volver a presentarse en una oportunidad posterior y que el jurado decidiría imputarlo.