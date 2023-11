escuchar

El próximo 10 de diciembre, Javier Milei asumirá la presidencia de la Argentina y algunas incógnitas respecto a sus promesas de campaña comenzaron a ponerse sobre la mesa, sobre todo aquellas en las que el Estado deja de ser proveedor. Una de ellas es la privatización de Aerolíneas Argentinas, que ya genera controversias en la sociedad. Alejandro Fantino planteó su desacuerdo con la medida y explicó por qué.

Neura fue una de las radios a las que Javier Milei concurrió en diversas ocasiones durante su campaña presidencial. Puntualmente, el ciclo conducido por Alejandro Fantino, Multiverso Fantino lo tuvo como entrevistado de honor, donde se visualizó una buena relación y apoyo entre el periodista y el entonces candidato. Pero esta mañana, sorprendió la actitud del conductor, quien criticó la intención por parte del futuro presidente de que la aerolínea de bandera pase a manos de una empresa privada.

Alejandro Fantino cuestionó una medida que podría tomar Javier Milei en su presidencia (Captura video)

“Yo no estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas Argentinas porque, como tipo del interior, sé que hay lugares en donde realmente no van a volar”, expresó el periodista. En la misma línea explicó que comprende que si esta medida se ejecutara algunas localidades del interior del país son las que sufrirán las consecuencias, y citó como ejemplo su Suace viejo natal, en Santa fe, en el que actualmente cuenta con dos vuelos por días, y si la medida se llevase a cabo podría verse disminuido este número.

“No estoy de acuerdo, déjenme pensar diferente”, anticipó el periodista, quien visualizó que podría ser criticado por partidarios libertarios. Asimismo, señaló que son muchos los países que tienen su aerolínea de bandera. Y agregó en su justificación: “Considero que a un chabon que le tocó nacer y vivir en La Rioja, le sacas un vuelo, y está complicado hermano”.

El análisis se viralizó en redes sociales y generó una ola de opiniones al respecto. “La lógica del Estado es distinta al mercado y debe serlo: el Estado está para maximizar el acceso, el mercado solo maximiza ganancia. Aerolíneas Argentinas no debe medirse por rentabilidad. Lo contrario es aceptar ciudadanos de 1ra y de 2da”; “A mi ciudad no vuela Aerolíneas Argentinas. Así que como a mi metro cuadrado no le importa que la cierren. Es un argumento usado para cualquier cosa por cualquiera” y “Con esa lógica que hagan aeropuertos en todos los pueblos del país, entonces así llegan vuelos a todos lados”, fueron algunos de los comentarios en X (ex Twitter).

Cuál es el planteo de Javier Milei sobre Aerolíneas Argentinas

Uno de los ejes de La libertad avanza es apartar la intervención del estado en empresas que funcionan actualmente con esta solvencia, como YPF y algunos medios de comunicación como la TV Pública y Radio Nacional. Sin embargo, para Aerolíneas Argentinas, el presidente electo tendría otro plan de ejecución: que los trabajadores se hagan cargo.

‎Javier Milei reveló la propuesta que tendrá para el manejo de Aerolíneas Argentinas archivo - xh

“Aerolíneas Argentinas tiene un personal muy calificado y unidades de negocio rentables. Hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar”, expresó recientemente Javier Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador. No obstante, aún no determinó que este plan se efectue de esta forma, por lo que es una incógnita.