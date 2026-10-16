Alejandro Sanz compró una finca de 32 hectáreas en un pueblo de España y rescató un paisaje en peligro

El mapa del éxito musical no siempre coincide con el mapa de los días de relax. Mientras las giras mundiales transcurren en hoteles de lujo y grandes ciudades, Alejandro Sanz eligió un campo en Extremadura, una comunidad autónoma situada en el suroeste de España, para fijar su residencia de descanso. Se trata de un lugar de 32 hectáreas que el artista madrileño bautizó como “El Sueño de los Parrales”.

Sanz en Extremadura (Foto: Instagram/@alejandrosanz)

Más allá de una inversión financiera a mediados de los años 2000, la elección del terreno fue por sus cualidades naturales. Protegida por la Sierra de Gredos, la zona disfruta de un clima fresco, ya que el área reúne gargantas de agua pura, robles ancestrales y una vegetación rica que destaca frente al paisaje árido peninsular. De esta manera, la finca está enmarcada por extensos bosques y conserva el entorno natural característico de la región.

Jarandilla de la Vera, el municipio español en el que Alejandro Sanz es dueño de una finca de más de 32 kilómetros (Foto: Wikipedia) Falk Arnhold

El diseño del inmueble prioriza la sencillez y la armonía con el paisaje. Construida en dos plantas, la residencia principal utiliza materiales de la zona como madera y piedra tradicional. Su distribución interna incluye siete habitaciones con baño privado, amplios espacios comunes y zonas independientes para las visitas.

Pero eso no es todo. Con el paso de los años, la finca sumó una construcción secundaria de 158 metros cuadrados. Esta casa adicional posee cuatro habitaciones y dos baños, pensada específicamente para brindar privacidad a su hijo y a la familia durante sus estadías.

El predio abarca también un sector agrícola en actividad constante. El artista preserva huertos orgánicos, robles centenarios y extensas plantaciones de olivos. Esta labor da sus frutos: la propiedad genera miel y aceite de oliva virgen extra de elaboración propia, los cuales el músico regala a sus amigos más cercanos.

La región de La Vera, que obtuvo gran visibilidad gracias a la compra del artista, también destaca por sus rutas de senderismo y una gastronomía con sello propio. Los caminos rurales limitan con arroyos cristalinos, antiguos puentes romanos y vegetación autóctona; mientras que en el ámbito culinario, es mundialmente conocida por el Pimentón de La Vera, condimento con Denominación de Origen Protegida que sazona los platos tradicionales. La oferta gastronómica incluye además quesos de cabra artesanales y embutidos ibéricos de alta calidad. Esta riqueza cultural convierte al entorno de Jarandilla en un destino codiciado por viajeros que buscan naturaleza, historia, tranquilidad y sabores auténticos durante todo el año.

Historia, inspiración y vida privada

“El Sueño de los Parrales” mantiene un fuerte valor afectivo para el intérprete de “Corazón Partío”. En mayo de 2012, la finca fue testigo de la unión matrimonial entre Sanz y Raquel Perera en la más estricta intimidad, lejos del acoso mediático de los fotógrafos.

La finca también fue testigo de la unión matrimonial entre Sanz y Raquel Perera en la más estricta intimidad, lejos del acoso mediático de los fotógrafos

Jarandilla de la Vera cuenta además con una rica herencia histórica. La localidad hospedó al emperador Carlos V en el siglo XVI antes de su retiro definitivo al vecino Monasterio de Yuste. Hoy en día, su emblemático Castillo-Palacio funciona como Parador de Turismo, un símbolo de la arquitectura local que convive con piscinas naturales, cascadas de agua de deshielo y gastronomía rural.

La elección del músico por este rincón de Extremadura refleja una filosofía de vida orientada hacia el respeto por la naturaleza, el resguardo de la intimidad y el valor del patrimonio cultural español.