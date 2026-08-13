En fotos: de Ana de Armas in fraganti con el músico Beto Montenegro a las vacaciones de Alejandro Sanz y su novia

Ana de Armas fue otra de las estrellas de Hollywood que eligió las costas europeas para disfrutar del calor y las playas. La protagonista de Blonde lució un look relajado sin perder el glamour: llevó un vestido corto blanco y negro tejido al crochet con volados y sandalias con brillos, que combinó con varios collares plateados y anteojos de sol. Montenegro, por su parte, optó por unas bermudas verdes y una camiseta blanca de algodón

Backgrid UK/The Grosby Group