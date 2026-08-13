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En fotos: de Ana de Armas in fraganti con el músico Beto Montenegro a las vacaciones de Alejandro Sanz y su novia
La actriz ya no se esconde y se mostró muy enamorada del venezolano; en tanto, el músico español afianza su vínculo con Stephanie Cayo, quien ya se integró a su familia
13 de agosto de 2026
13:08
1
minuto de lectura
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LA NACION
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La historia de amor entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tiene varios capítulos previos a su oficialización. Aunque los rumores comenzaron en 2023, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena a comienzos de este año, cuando la actriz acompañó al cantante en algunos conciertos de su gira por Latinoamérica. En abril, finalmente, Sanz confirmó el romance
RaúL Terrel - Zuma Press/The Grosby Group
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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven su primer verano como pareja. La relación se hizo pública en febrero y, desde entonces, ya compartieron distintos viajes y escapadas. Ahora, el cantante y la actriz peruana disfrutan de unos días en Ibiza junto a los cuatro hijos de Sanz: Manuela, Alexander, Dylan y Alma, en unas vacaciones que marcan un nuevo paso en la relación
RaúL Terrel - Zuma Press/The Grosby Group
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se mostraron muy cariñosos durante su día de yate en Ibiza. La actriz lució una bikini blanca y verde, mientras que el cantante optó por una remera a rayas para disfrutar del paseo en alta mar
RaúL Terrel - Zuma Press/The Grosby Group
Después de su fallida relación con Manuel Anido Cuesta y de los rumores que la vincularon con Tom Cruise, Ana de Armas parece haber encontrado por fin el amor. La actriz nacida en Cuba se dejó ver a los besos con el músico venezolano Beto Montenegro, líder y vocalista del grupo Rawayana, en las playas de Formentera
Backgrid UK/The Grosby Group
Ana de Armas fue otra de las estrellas de Hollywood que eligió las costas europeas para disfrutar del calor y las playas. La protagonista de Blonde lució un look relajado sin perder el glamour: llevó un vestido corto blanco y negro tejido al crochet con volados y sandalias con brillos, que combinó con varios collares plateados y anteojos de sol. Montenegro, por su parte, optó por unas bermudas verdes y una camiseta blanca de algodón
Backgrid UK/The Grosby Group
Entre gestos románticos y miradas cómplices, la pareja compartió un momento íntimo y lleno de amor mientras navegaba por el Mediterráneo a bordo de un yate. La actriz y el cantante se mostraron juntos por primera vez hace un mes, durante el Festival Noches del Botánico, que se realiza todos los años en Madrid. Ahora, decidieron avanzar con la relación sin esconderse ni preocuparse por la posible presencia de los paparazzi
Backgrid UK/The Grosby Group
Después de compartir un almuerzo en uno de los paradores más famosos de la isla, la flamante pareja caminó de la mano hasta el puerto, donde subieron a una lancha que los llevó hasta el yate de unos amigos. A bordo, la actriz se sacó el vestido, lució una bikini con estampado animal print y dejó al descubierto su trabajada figura
Backgrid UK/The Grosby Group
Jessica Alba y Danny Ramirez disfrutaron de una salida junto a un grupo de amigos. La pareja eligió el Chateau Marmont, en Los Ángeles, para compartir la velada. La actriz lució un corsé blanco con flores estampadas y jeans, mientras que el actor llevó una camisa blanca abierta sobre una remera del mismo color y jeans
NGRE - Backgrid/The Grosby Group
La protagonista de Los cuatro fantásticos, de 45 años, y el actor de Top Gun: Maverick, de 33, están juntos desde hace un año. Durante la velada, volvieron a mostrarse muy cariñosos y compartieron varios besos antes de ingresar al restaurante para cenar con sus amigos
NGRE - Backgrid/The Grosby Group
El verano europeo se convirtió en el escenario elegido por numerosas parejas del mundo del espectáculo para disfrutar del sol y el mar. Rita Ora y su esposo, el director Taika Waititi, se sumaron a la tendencia y fueron fotografiados durante unas vacaciones en Ibiza, donde compartieron una jornada de playa y se mostraron muy cariñosos
G3/The Grosby Group
Rita Ora y Taika Waititi se casaron en 2022 en una ceremonia íntima en Londres. La cantante mantuvo los detalles de la boda en privado y recién confirmó el matrimonio públicamente en enero de 2023, durante una entrevista de radio. Desde entonces, la pareja consolidó su relación lejos de los grandes eventos y suele compartir momentos de su vida juntos, como este viaje a Ibiza
G3/The Grosby Group
Kate Moss volvió a demostrar que es una de las grandes reinas del estilo. Durante sus vacaciones en Formentera, la supermodelo, una de las figuras más icónicas de la década del 90, deslumbró a bordo de un yate mientras saludaba, espléndida, con un traje de baño entero negro de escote profundo. Completó el look con lentes de sol, varias pulseras y aros dorados
Backgrid UK/The Grosby Group
Moss aprovechó la oportunidad para disfrutar de un refrescante chapuzón. La supermodelo fue fotografiada junto a una de sus amigas mientras se preparaba para lanzarse de cabeza al agua desde la embarcación
G3/The Grosby Group
Por su parte, Lila Grace Moss prefirió tomar sol en la cubierta de la proa junto a dos amigas y, con su estilo y actitud, volvió a demostrar que heredó el encanto y la elegancia de Kate Moss
G3/The Grosby Group
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