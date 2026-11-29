Muchos son los hijos de artistas argentinos que eligen seguir el camino de sus padres; y, aunque Violeta Parisi, la hija de Gustavo ‘Cucho’ Parisi, conocido por ser una de las voces de Los Auténticos Decadentes, llegó a cantar en los escenarios del Gran Rex y Cosquín, su vida dio un giro inesperado. Lejos de buscar un lugar permanente dentro de la industria musical en la que creció, la joven de 27 años decidió construir su propia identidad profesional fuera de los micrófonos, convirtiéndose en una referente de la astrología, el tarot y la moda en el mundo digital.

Viole Parisi junto a su padre, Cucho Parisi (Foto: Instagram/@violeparisi)

Aunque durante su adolescencia estudió canto, aprendió a tocar la guitarra e incluso llegó a subirse a grandes escenarios junto a la banda de su padre —donde interpretó en vivo el tema que el grupo grabó con Mon Laferte—, su verdadera vocación terminó decantándose hacia otro universo creativo. Su curiosidad por las disciplinas esotéricas nació en la etapa escolar, alrededor de los 17 años, pero fue recién durante el aislamiento de la pandemia, cuando tenía 21 y trabajaba en un showroom de indumentaria, que encontró en las plataformas digitales el espacio ideal para profesionalizar lo que hasta entonces era solo un pasatiempo.

Violeta junto a su padre, en un show de Los Auténticos Decadentes en el Movistar Arena

El cruce entre los astros y el estilo personal

Tras pasar por carreras como Producción de Moda y Marketing Digital, Violeta logró sintetizar todas sus inquietudes en una propuesta original: vincular la carta astral y la energía de los colores con la vestimenta y el asesoramiento de imagen. A través de sus redes sociales —donde ya supera los 110.000 seguidores— y de sesiones personalizadas, propone utilizar la astrología y la colorimetría como herramientas para potenciar la identidad y el estado de ánimo de cada persona.

Violeta Parisi tiene sus propios proyectos

Ese recorrido creativo también se materializó en el ámbito editorial. En 2023 publicó su primer libro, Magia y glamour (editado por Fera), una guía en la que cruza rituales, tarot y estética bajo la premisa de que elegir qué ponerse cada día funciona como un acto simbólico. Posteriormente, amplió esa línea con el lanzamiento de un oráculo centrado en la vibración de los colores, lo que consolidó un proyecto propio que hoy busca expandir hacia el diseño de una cápsula de indumentaria.

Violeta Parisi habla de moda y tarot en sus redes sociales

Crecer sin mandatos y reconciliarse con la historia familiar

A diferencia de lo que suele ocurrir en muchas familias del espectáculo, el entorno de Violeta estuvo marcado por la libertad absoluta para elegir su rumbo, sin presiones por continuar el legado musical de Cucho ni el camino del diseño de indumentaria de su madre. Sin embargo, durante años prefirió mantener en un segundo plano su apellido para evitar quedar encasillada simplemente como “la hija de” y validar su trabajo por mérito propio.

Violeta Parisi tiene 27 años (Foto: Instagram/@violeparisi)

Con el tiempo, esa postura dio lugar a una mirada más integrada sobre sus raíces. Recientemente, al digitalizar viejos casetes de VHS de su infancia, compartió en su cuenta de Instagram fragmentos inéditos de su historia familiar junto a su padre por su cumpleaños, publicaciones que se viralizaron rápidamente y despertaron el cariño del público hacia el histórico cantante de Los Auténticos Decadentes.

Violeta junto a su hermana y a su padre (Foto: Instagram/@violeparisi)

Hoy, instalada en su departamento de Villa Urquiza, Violeta combina el orgullo por su origen con una carrera autogestiva que demuestra que el arte familiar también puede heredarse desde otros lenguajes.