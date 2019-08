Alfredo Casero apuntó contra Espert: "Es impresentable"

El humorista opinó sobre el candidato a presidente por el Frente Despertar Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2019 • 11:23

Alfredo Casero no le pierde pisada a la coyuntura política argentina y sigue en "modo campaña", cuando faltan dos meses para las elecciones generales del 27 de octubre.

Después de decir que él no defendía a Macri, sino que se defendía de Cristina Fernández de Kirchner, el humorista arremetió contra el economista ultraliberal y candidato presidencial José Luis Espert. "Es impresentable", dijo.

Sucedió cuando un usuario de Twitter preguntó "¿Qué será de la vida de Espert?", tras el hurto que protagonizó una de sus candidatas después de haber sido detenida por llevarse mercadería de un supermercado sin pagar.

El humorista no desaprovechó la situación, compartió ese tuit y opinó sobre el candidato por el Frente Despertar.

No es la primera vez que Casero dispara contra Espert. El ex panelista del programa Animales Sueltos tampoco se ha quedado atrás con la devolución de "gentilezas".

Un año atrás, después de que Casero popularizara la alegoría "queremos flan", Espert dijo que esa frase fue usada por "Cambiemos en un dispositivo para cerrarte la boca, descalificándote y no debatir lo que no te gusta. El fascismo argento de siempre. Así nos va", opinó quien aún no había anunciado la creación del Partido Libertario ni su candidatura a presidente.

También usó esa frase para descalificar la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Mientras pronosticaba que 2018 terminaría con una inflación superior del 40%, decía en el programa de Alejandro Fantino que "este es un modelito económico de morondanga, este modelo es un flan".

El fuego cruzado siguió por Twitter. Esta vez fue el turno de Casero quien de manera irónica puso una foto donde Espert posaba junto a Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto.

El humorista escribió: "Espert... ¿no nos los presentás?".

Por entonces, ni Massa ni Alberto Fernández se habían sumado al kirchnerismo con el Frente de Todos ni Pichetto soñaba con acompañar a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente.

¿Continuará?