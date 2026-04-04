Evangelina Anderson habló por primera vez de la razón por la que se separó de Martín Demichelis

Después de 18 años de matrimonio, la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis tomó a todo el ambiente artístico por sorpresa. La modelo y el actual director técnico de R. C. D. Mallorca decidieron tomar caminos opuestos en agosto de 2025, pero lo que llamó la atención de todos es que ninguno de los dos quiso hacer públicos los motivos de su ruptura.

En las últimas horas, en un mano a mano con Ángel de Brito, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió romper el silencio al respecto y dio a entender lo sucedido. “Me encantaría ser más abierta con esto, pero me cuesta mucho porque en 18 años nunca hablé de mi intimidad. Me cuesta compartir algo que para todos es un chisme que dura dos días en la tele, tres días en los portales y después muere, pero esto le puede afectar a mis hijos para toda la vida. O mismo puede cambiar el vínculo con su papá y eso es lo que menos quiero en el mundo”, expresó en un comienzo Evangelina sobre la razón por la que decidió guardar silencio sobre tanto tiempo.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 18 años juntos y tres hijos en común (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Fue entonces que, para saber más sobre la cuestión, el conductor le recordó que años atrás la pareja había tenido una crisis y, en pleno embarazo, ella decidió dejar a su marido en Europa para cumplir con algunos proyectos laborales en Argentina. “Sí, salimos adelante en ese momento. Se hablaron muchas cosas que no eran”, aclaró.

Sin embargo, para terminar con el misticismo en relación a su separación, Anderson contó: “Te voy a decir algo para no ser tan mala onda de venir, sentarme acá y hacerme la otra. Pero para que entiendas la situación, imagínate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer. Ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, para mí hasta acá llego mi camino con vos. Soy muy determinante”.

Evangelina Anderson aseguró que siempre preservará los detalles del fin de su relación para proteger a sus hijos

De esa forma, dejó entrever que en el último período de su relación existió una traición que nunca pudo perdonar y que estaba más ligada a una infidelidad. “Son muchos años. Pero lo que sí está bueno aclarar es que yo realmente fui muy feliz. Que lo que yo mostraba en las redes, todo era así. Éramos una familia muy feliz. 18 años fueron un éxito. Estoy muy agradecida de todo lo que viví y muy agradecida de que me haya pasado lo que me pasó también. Creo que era mi destino que pase esto”, remarcó.

“¿Vos te imaginabas para toda la vida con él?“, le consultó de Brito; a lo que, con una sonrisa, Evangelina Anderson dijo: ”Sí, totalmente". Con respecto a qué fue lo más duro de la separación con Martín Demichelis, aseguró que fue tener que estar fuerte para sus hijos al estar “rota” por dentro. “Lo más duro es sostener a tus hijos cuando estás rota, en un país lejos, que no tenés a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanas o a una amiga para que te venga a dar un abrazo”, se sinceró.