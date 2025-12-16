Cha Cha Cha en el Movistar Arena, una fiesta del humor absurdo e irreverente

Hay muchas formas de festejar la Navidad, pero raramente se celebra con humor. Por eso resultó encomiable, y muy singular, el formato con el que Alfredo Casero y Fabio Alberti decidieron anticiparse a la fecha, en la noche del lunes, desde el Movistar Arena. De paso, así, dieron por terminado el ciclo con el que la dupla volvió a reunirse en 2024, esta vez sobre un escenario, a 30 años de Cha Cha Cha, el ciclo televisivo que marcó un antes y un después en el humor argentino con su estilo absurdo, disruptivo y surrealista (y que más tarde se convertiría en un fenómeno de culto gracias al fanatismo de los “vaporesianos” y al éxito de las repeticiones de los programas en YouTube). Para este cierre final del reencuentro, que dio en llamarse Cha Cha Cha Especial Navidad, contaron con otro viejo compañero de ruta: Alacrán (radicado desde hace un buen tiempo en Miami).

Cabe recordar que desde su estreno en el Teatro Metropolitan, el 10 de octubre del año pasado, Cha Cha Cha tuvo un recorrido teatral de 133 funciones y fue visto por más de 70.000 espectadores, consolidándose como uno de los regresos más celebrados del humor nacional. Cha Cha Cha. Realizó una gira que abarcó todas las provincias argentinas y llevó su identidad inconfundible al exterior, con funciones en Uruguay y Paraguay, además de una exitosa gira por España en el mes de noviembre de este año, que incluyó presentaciones en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

Casero en el rol de Susana Bronstein y Romina Sznaider como "la hija", en el sketch de la Madre Judía

La despedida de Cha Cha Cha en el Movistar Arena marcó un hecho histórico para el humor argentino. Nunca antes se había concretado un espectáculo del género en semejante recinto y con semejante nivel de producción. Entre elenco, producción y técnicos, participaron del cierre del ciclo más de 200 personas. En escena, específicamente, el espectáculo contó con 10 bailarines, las afinadas voces del Coro de Hombres Gay de la Ciudad de Buenos Aires, la actuación solista de Minerva Casero y la potencia rítmica del grupo taiko Ryukyukoku Matsuridaiko. La dirección musical del espectáculo, y de la banda acompañante de cinco músicos, estuvo a cargo de Matías Chapiro, labor que aportó identidad sonora y a la vez dialogó con el ADN original de la propuesta humorística.

La puesta técnica no se quedó atrás y también fue muy ambiciosa. Los 200 metros cuadrados de pantallas LED, que dominaban el fondo del amplio escenario del recinto, ayudaron sin dudas a transformar el Movistar Arena en un universo Cha Cha Cha inmersivo.

Famosos fans

Además de las 10.000 personas que pagaron la entrada para ver a los capo cómicos, también se hicieron presentes un sinfín de famosos variopintos, invitados por la producción, todos fans de la cofradía Cha Cha Cha. Entre ellos: los actores Juana Viale, Silvio Soldán, Betiana Blum, Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti, Jerónimo Giocondo Bosia y Pablo Albella, la influencer Luly Ofman y los periodistas Juan Miceli, Nicolás Wiñazki y Fernanda Iglesias.

El espectáculo propuso un recorrido completo por el imaginario absurdo, provocador y entrañable de Cha Cha Cha, con una selección de cuadros emblemáticos (22 en total) que marcaron a generaciones y siguen tan vigentes como el primer día. Entre los que resultaron más logrados, caben destacar los de Boluda total, La Madre Judía, Karen, Lito y Romina, El Productor y el Representante de Artistas, La Sociedad Rural, La Convención de Batman y el inefable, indefinible e hilarante padre Peperino Pomoro. También resultaron muy efectivos el monólogo inicial de Alacrán y los videos con disparatadas publicidades sobre obras públicas.

Fabio Alberti como la siempre sonriente Coti Nosiglia, en Boluda total Pilar Camacho

Además de Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán, los sketches contaron con la valiosa colaboración de Romina Sznaider (genial en cada una de sus participaciones) y Lito Ming –ambos también integrantes originales del Cha Cha Cha televisivo de hace 30 años- y de Alejandra Galitis, Flavio González, Javier Bacchetta, Leo Raff y Diego Rivas. La dirección del espectáculo estuvo a cargo de Casero.

En el comienzo de la noche, al promediar y al final se sucedieron distintos momentos musicales que le otorgaron dinamismo al show, generaron emoción y pusieron de pie al público. Como la interpretación de Alfredo Casero de “Shima Uta” junto al grupo Ryukyukoku Matsuridaiko, la de la excelsa Yonashiro Karen Elizabeth de “Hola Hinokunino Onna” y el doble final con todo el elenco en escena de los himnos “La Marcha del doctor Vaporeso” y “Pizza conmigo”. En total fueron tres horas de humor y música, con sus altos y sus bajos, en los que no hubo baches, todo funcionó con ritmo de reloj y aparecieron por ahí, socarronamente, los nombres de Carlos Ruckauf, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Daniel Hadad, Antonio Laje, Eduardo Feinmann y Ernesto Tenembaum.

Alacrán también se sumó la festejo, uno de los más celebrados de la noche de Cha Cha Cha en el Movistar Arena Pilar Camacho

En definitiva, el cierre del ciclo teatral de Cha Cha Cha no fue una función más sino una celebración colectiva, un ritual de despedida y un reencuentro masivo con la fórmula que rompió moldes, desafió lo políticamente correcto y dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina. Cha Cha Cha se despidió como se merecía: a lo grande, ante un público mayoritario y haciendo historia una vez más. Hoy solo queda una duda. Después del show de ayer y de la masiva repercusión que tuvo, ¿realmente Cha Cha Cha (en el formato que sea) se despidió para siempre?