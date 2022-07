Andrew Garfield sorprende con una violenta miniserie de 7 capítulos, inspirada en hechos reales

Las plataformas de streaming enfrentan una pelea codo a codo para atraer nuevos suscriptores y retener a los que ya captaron. Hay varias opciones y muchas veces una persona elige pagar por una u otra dependiendo del contenido que ofrezcan.

Es por eso que cada una renueva constantemente sus títulos con el objetivo de satisfacer las necesidades de la audiencia. Una de las que se prepara para hacer un gran estreno es Star+, que incluirá en su catálogo una miniserie de 7 capítulos, inspirada en un best-seller y protagonizada por Andrew Garfield y la británica Daisy Edgar-Jones (muy reconocida desde Normal People).

Tras recibir una nominación al premio Óscar como mejor actor por Tick, Tick...Boom! y tras ponerse en la piel de Peter Parker en Spider-Man: sin camino a casa, Andrew Garfield vuelve a interpretar a uno nuevo personaje, pero esta vez en la pantalla chica.

La miniserie que lo tiene como protagonista se titula Por mandato del Cielo y en los próximos días se sumará a la lista de títulos que ofrece Star +. Está inspirada en los hechos reales que se revelan en Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith, el bestseller escrito por Jon Krakauer.

Andrew Garfield se pone en la piel del detective Jeb Pyre para la nueva serie de Star + (Foto: Captura de video)

En la nueva apuesta de la plataforma de streaming, el protagonista de El sorprendente hombre araña, estará acompañado por Daisy Edgar-Jones. La británica de 24 años fue una de las revelaciones de Normal People, donde interpretó a Marianne Sheridan. Su performance le valió una nominación al premio Globo de Oro como mejor actriz de una miniserie en 2020.

Daisy Edgar-Jones es la otra protagonista de la miniserie de Star + (Foto: Captura de video)

Por mandato del cielo, se remonta a 1984 y está localizada en Salt Lake Valley, un suburbio del estado de Utah, Estados Unidos, que se convierte en el escenario de un doble crimen: el asesinato de Brenda Wright Lafferty, una madre mormona (Edgar-Jones) y su pequeña hija de 15 meses de edad.

El encargado de llevar adelante el caso es el detective Jeb Pyre (Garfield). Sin embargo, a medida que avanza con su investigación, comienza a descubrir algunos hechos violentos que giran en torno a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las revelaciones harán que, como un devoto mormón, comienza a cuestionarse algunas cosas de la religión y de su propia fe.

Por mandato del cielo

La producción se estrenó el 28 de abril en los Estados Unidos y el próximo 10 de agosto llegará a Latinoamérica. Son siete capítulos con Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones a la cabeza y un elenco que se completa con Sam Worthington -el protagonista de Avatar- Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie y Sandra Seacat.

El creador de la miniserie y quien adaptó el texto escrito por Jon Krakauer, es Dustin Lance Black. En 2008 fue galardonado con el premio Oscar a mejor guion original por su trabajo en Milk, la película que protagonizó Sean Penn. Su nuevo trabajo desembarca en Latinoamérica el próximo miércoles 10 de agosto y los siete capítulos estarán disponibles en Star+.