Netflix retirará de su catálogo una de las series más populares y los fans estallaron en Twitter

La cancelación de películas y series de Netflix está causando muchas reacciones entre sus seguidores. En las últimas semanas, la plataforma anunció la retirada de varios éxitos y los fans no se tomaron nada bien la noticia. Además, también informó el aumento de la cuota si el usuario quiere agregar un hogar más en su cuenta.

Las producciones de Netflix cada vez inundan más la plataforma y son las series y películas de otras producciones las que la abandonan. Esta vez fue el caso de la exitosa serie para adultos Rick & Morty, que dejará de estar disponible en agosto y se emitirá únicamente en HBO Max.

Original, profunda y dinámica. Así la definen los espectadores de la serie animada. Se trata de una ficción compleja, que no teme incomodar ni apuntar con sutileza sus críticas al sistema. Una serie de aventuras que comienzan cuando Rick Sánchez aparece de imprevisto en la puerta de su hija Beth, tras estar desaparecido durante casi 20 años. Se instala en su hogar y entabla una estrecha relación con su nieto Morty, mientras utiliza el garaje como su laboratorio personal.

Netflix retirará Rick&Morty de su catálogo en agosto y se emitirá en exclusivo por HBO.

La serie es un producto de Warner Bros y pasará a ser un contenido exclusivo de HBO Max.

Los seguidores de la serie no se tomaron bien la cancelación y estallaron las redes sociales. “Esta noticia me rompe el corazón”, compartió una usuaria en su cuenta de Twitter. “Vi demasiados episodios de Rick & Morty en Netflix y no sé qué haré ahora”, dijo otra. Además, muchos reclamaron que no podrán ver la temporada 5 a través de la plataforma.

Otras cancelaciones

Además de la exitosa serie, Netflix anunció otras retiradas para agosto. La saga de Star Trek, la película ganadora del Óscar Call me by your name o los films Las torres gemelas, Astro Boy o la protagonizada por Jim Carrey Di que sí.

Además, en las últimas semanas la plataforma anunció la cancelación de otras series y películas muy demandadas por la crítica.

Netflix decidió quitar la novela Yo soy Betty, la fea de su plataforma y generó una gran controversia Captura de video

Es el caso de la telenovela colombiana y ganadora del récord Guinness en 2010 por su alcance global, Betty, la fea. La producción se emitió en más de 100 países y se tradujo a más de 19 idiomas. También ocupó durante 29 semanas el top 10 de la plataforma de streaming en la categoría de habla no inglesa y acumuló más de 11.880.000 horas de visualizaciones en los tres años que estuvo online. Pero la popular telenovela, protagonizada por Ana María Orozco, fue eliminada del catálogo el pasado 10 de julio.

Estrenos

Pero no todo es oscuridad. Netflix intenta ganarse la confianza de sus suscriptores y también incorporó nuevas producciones a su catálogo durante el último mes.

El streaming incorporó a su elenco la miniserie polaca Reina, que a tan solo unos días de su estreno logró instalarse en el top 10 de TV de habla no inglesa. La historia de Sylwester, un sastre jubilado y drag queen que vive en París desde hace 50 años y debe regresar a Polonia por un asunto familiar, superó las 7.400 horas de reproducción.

Reina, la miniserie polaca que se estrenó el 23 de junio y ya consiguió posicionarse en el top 10 de la televisión de habla no inglesa Netflix

También alcanzó un gran éxito en la plataforma La niña de la foto, el perturbador documental sobre la misteriosa muerte de Tonya Hughes, que relata todas las incógnitas y mantiene al espectador aferrado a conocer la verdad. La historia de la joven bailarina que fue conocida por adoptar distintas identidades causó furor de manera inmediata y se convirtió en una de las más vistas en su primera semana de estreno. Actualmente ocupa el quinto puesto en el ránking de los títulos más populares.