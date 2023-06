Anto Roccuzzo hizo las fotos para su línea de ropa infantil y eligió como modelos a las hijas de otra famosa

escuchar

No caben dudas de que en los últimos años, Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las personalidades a seguir. Además de ser la indiscutida “primera dama del futbol”, su popularidad continúa en ascenso y su nombre resuena no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Se abrió paso en la industria de la moda, luce diseños de exclusivas marcas de lujo y también tiene su propia línea de ropa infantil que lleva adelante junto a su familia. En las últimas horas, realizaron una nueva campaña de fotos promocionales y los modelos elegidos fueron los hijos de una famosa que también pertenece al ámbito del fútbol.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro, decidió apostar en diversos proyectos de moda a lo largo de su vida. En 2017, junto a su amiga Sofía Balbi, abrieron un local de Sarkany en Barcelona, que finalmente cerró dos años después a raíz de un resultado que no fue el esperado. Pero el que sí se mantiene vigente es el que tiene con su familia y que nació precisamente en su Rosario natal. Se trata de Enfans, una línea de ropas infantil y que, según la cuenta de Instagram, ofrece prendas para bebés y pequeños desde los 0 a los 12 años.

Anto Roccuzzo es una de las dueñas de una marca de ropa infantil que comparte junto a su hermana Paula (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

La marca ya lleva varios años en el mercado y, al estar asociada directamente con los Messi, su crecimiento fue inevitable. Precisamente, en las últimas horas, realizaron una nueva producción de fotos promocionales con los nuevos lanzamientos. Pero lo que llamó la atención fueron dos de las modelos, ya que son las hijas de una reconocida pareja del mundo del fútbol, que recientemente desembarcó en la Argentina.

Lola y Emma, las hijas menores de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, modelaron para la marca de Antonela Roccuzzo. Tras vivir toda su vida en Europa, las niñas y su hermano mayor, Bastián, se mudaron a la Argentina luego de que su padre fuera designado como el nuevo director técnico de River Plate. Todo parecería indicar que lograron tener un buen proceso de adaptación y recientemente vivieron un divertido momento delante de las cámaras y dieron cuenta de que siguen los pasos de su madre.

Las hijas de Evangelina Anderson modelaron para la marca de ropas de Anto Roccuzzo

Fue precisamente Evangelina la que no dudó en compartir las imágenes de sus hijas durante la campaña. “Backstage de un hermoso día de fotos”, escribió en una Historia de Instagram, donde se pudo ver a las niñas posar relajadas y sonrientes mientras lucían los conjuntos que les asignaron. Además, etiquetó en la Historia a Antonela y a su hermana Paula Roccuzzo, a la prima de estas, Andrea Lo Menzo, que también es dueña de la marca, y a Cecilia Trabattoni.

Por su parte, desde el Viejo Continente, Antonela Roccuzzo no dudó en compartir el video con sus más de 35 millones de seguidores de Instagram, feliz con el resultado y con lo que proyectan para su emprendimiento familiar. Si bien la elección de las modelos tomó por sorpresa a algunos, ya que las argentinas no suelen frecuentarse, esta no fue la primera vez que los hijos de Evangelina trabajaron con ella.

Unos pequeños, Lola, Emma y Bastián Demichelis en 2019 durante su primera producción con la marca de Antonela Roccuzzo Instagram @enfans_argentina

La primera vez que Lola y Emma modelaron para la marca de las hermanas Roccuzzo fue en 2019. Junto a su hermano Bastián protagonizaron las campañas de otoño-invierno y primavera-verano de ese año. Otra diferencia con la última producción, fue que las fotos de aquel momento se realizaron en Europa, precisamente en Marbella, España y Múnich, Alemania.

LA NACION