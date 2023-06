La tierna foto con la que Anto Roccuzzo apoyó a Lionel Messi tras su último partido en el PSG: “Mi todo”

escuchar

Este sábado, Lionel Messi dio su última función con la camiseta del Paris Saint Germain. En un ciclo repleto de vicisitudes, donde el argentino protagonizó una relación de amor-odio con el público parisino, su equipo perdió 3-2 contra el Clemont y de esta manera puso fin a su participación en la Liga de Francia.

Sin poder convertir ningún gol en este partido, Messi, como en anteriores presentaciones en este 2023, fue abucheado por los hinchas de la escuadra parisina que no estuvieron de acuerdo con sus rendimientos en el campo de juego. El detonante, sin lugar a dudas, fue cuando PSG quedó afuera de la UEFA Champions League con un plantel repleto de estrellas que no pudo hacer pie en la competencia más importante en Europa.

Antonela Roccuzzo y un sentido mensaje a Lionel Messi

Junto a Messi, su esposa Antonela Roccuzzo estuvo presente en el partido con Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos que comparten, para despedir al astro argentino. Es que la influencer, como suele acostumbrar a los fanáticos del rosarino, utilizó su cuenta de Instagram para mostrar un poco de la intimidad de la familia y, en esta ocasión, mostró como La Pulga no estuvo solo en el Parque de los Príncipes.

Con sus hijos de la mano, el delantero de 35 años estuvo en el campo de juego acompañado, mientras que Antonela, desde la platea, observó cómo el capitán de la selección argentina daba sus últimos pasos en una Liga donde su jerarquía se hizo notar, pero que en el rendimiento colectivo no pudo acoplarse a la estructura. “Mi todo”, escribió Roccuzzo, acompañado de emojis de una cara emocionada y un corazón.

Antonela Roccuzzo festejó el cumple de su amiga Daniella Semaan

Además de ese mensaje emotivo, Roccuzzo no se olvidó de su amigan Daniella Semaan, esposa del futbolista español Cesc Fabregas, quien cumplió años. La empresaria compartió una imagen de ambas con una copa en la mano y utilizó una frase en inglés que llamó la atención de sus fans, ante el actual incierto destino de Messi y su familia: “Can’t wait to be together again”, lo que traducido al castellano significa “No puedo esperar a estar juntos de nuevo”. Cabe destacar que Fàbregas juega en el Calcio Como 1907 de Italia.

El sentido mensaje de Neymar para Lionel Messi tras su salida del PSG

No solamente Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi. Su compañero de plantel, Neymar Jr, también se sumó, en sus redes sociales, a saludar al ‘10′ de la selección argentina tras despedirse de la escuadra parisina. En su cuenta de Instagram, el delantero le dejó un sentido mensaje para recordar su paso por el PSG y, además, resaltó la amistad que los une.

“Hermano, no salió como pensábamos, pero intentamos de todo. Fue un placer compartir dos años más con vos. Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero”, aseguró Ney, quien se mostró apenado por no poder cumplir los objetivos propuestos a principios de temporada.

En la misma publicación, Messi le devolvió la pared y floreó al brasileño por su noble gesto: “¡Gracias Ney! Más allá de todo queda eso, que volvimos a disfrutar de jugar juntos y compartir el día a día. Te deseo todo lo mejor. Aparte de ser crack, sos una hermosa persona y eso al final es lo que vale. Te quiero mucho”, cerró.

LA NACION