13 de mayo de 2019 • 16:47

A dos años del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se reavivó una polémica en torno a la organización. Las declaraciones de la reconocida wedding planner Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand el pasado sábado no cayeron nada bien en la pareja y la respuesta no se hizo esperar.

A pesar de su bajo perfil, Roccuzo optó por expresarse en sus redes sociales y negó tajamente que la fiesta se haya realizado por canje. "Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand. Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor", sostuvo la esposa del crack del Barcelona.

El sábado pasado Bárbara Diez estuvo junto a su marido, el jefe de gobierno porteño Horacio Larreta, en el programa de Mirtha Legrand. Allí contó detalles del casamiento de Messi y Rocuzzo -realizado en julio de 2017-, que en un principio había sido contratada para organizar y luego hubo un cambio de planes.

"El padre de Messi se empezó a involucrar en la boda y yo realmente no sé lo que pasó. Él empezó a aceptar muchos canjes, aceptó a hacerlo en un salón donde le daban el salón, la comida. Una pareja organizadora en Rosario les ofreció hacer la boda de canje y me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios", expresó Diez frente a las cámaras, abriendo un verdadero escándalo.

El gran momento de felicidad de la pareja de Antonella Rocuzzo y Lionel Messi está hoy en medio de una polémica

Luego, Mirtha le preguntó si a la pareja le había parecido muy alto el presupuesto y Diez respondió: "No... ella y él estaban de acuerdo con los presupuestos. Pero el papá de Messi empezó a ver las planillas, no entendía a qué se refería cada cosa, nunca nos preguntó y dijo directamente 'esto no se hace, lo hacemos en el Casino'".

"Ves la boda, que estuvo muy bien, pero no era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue otra boda, distinta, ni mejor ni peor", quien afirmó que le pagaron sus servicios pero que de todas maneras le "dolió" la decisión de los Messi.

Antonela desmintió esa versión. "La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro, @jorge.sole. Nuestra wedding planner fue @cecilia.trabattoni, a quien elegí no solo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalismo", dijo.

"Nuestra boda fue una noche soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no tuve otra alternativa", finalizó molesta, dando su versión de lo sucedido.