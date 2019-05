La esposa de Larreta también contó cómo conoció al jefe de gobierno porteño y qué lo enamoró de él Crédito: Twitter

La boda entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue uno de los grandes acontecimientos del 2017. La organización del megaevento, al que acudieron figuras internacionales, estuvo a cargo de una empresa de renombre. Sin embargo, la pareja había confiado primero la planificación de la fiesta a Bárbara Diez, una de las más prestigiosas wedding planners del país y esposa del jefe del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta .

No obstante, la familia del futbolista dio marcha atrás en la contratación de sus servicios. Diez habló de este episodio en La noche de Mirtha Legrand , programa al que acudió junto a su marido. "Me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios", comentó la empresaria, tras señalar que era la primera ocasión en que se refería públicamente al tema.

"¿Les pareció muy alto el presupuesto?", quiso saber la conductora. "No...", respondió convencida la esposa de Larreta. "¿Nunca te lo mencionaron?", insistió La "Chiqui". "No, ella y él estaban de acuerdo con los presupuestos, pero fue el papá de Messi, que se empezó a involucrar, empezó a ver las planillas, no entendía a qué se refería cada cosa. Nunca nos preguntó y dijo directamente: 'Esto no se hace, lo hacemos en el Casino'", aclaró Diez, quien ha organizado bodas de grandes figuras del espectáculo y la aristocracia argentina.

Tras ello, la empresaria confesó la desilusión que sintió. "Lo que me dolió mucho es que la gente empezara a hablar y a hacer conjeturas, pero no estaba en mi ánimo salir a decir nada en contra ni a favor. No hablé. Yo googleo 'Messi-Bárbara Diez' y me asombro de las conjeturas que leo. Es más, después nos escribimos con Antonella y me dijo: 'Bárbara, lamento un montón lo que están diciendo'. Ella es un amor", recalcó.

"¿Te dolió?", volvió a preguntar Legrand. "Me dolió, me dolió porque creas un vínculo, das mucho amor al organizar un evento y te comprometés. No es solamente hacerte responsable y tener un grupo profesional, sino que el darte vos misma es lo que hace diferencia. Y cuando ves que todo el trabajo hecho hace un año, los renders, todo dado de baja, y ves la boda, que estuvo muy bien, pero no era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue linda, ni mejor ni peor, pero era otra", se lamentó.

Ante estas palabras, Mirtha la consoló. "Pero vos sos la número uno en Buenos Aires", le dijo, y quiso saber si le pagaron por el trabajo realizado. "Sí, nos pagaron. Igual, te voy a decir: Cuando hacés un festejo y te involucrás con la humanidad de la persona que lo va a celebrar, lo que más te queda es el amor, lo que te devuelven, porque cumpliste un sueño y diste más de lo que esperaban, pero cuando lo ves caducado y no sabés por qué, da dolor", apuntó Diez. "Me dolió porque no pasó nada", añadió.

Cómo comenzó el romance con Larreta

Tras ello, la mujer del jefe de Gobierno porteño contó cómo se conocieron con el político. El primer contacto fue cuando él la contrató para que ella tradujera un libro.

"Horacio me pidió que le pagar el café en la primera cita. Era un antihéroe", comentó, y luego confesó que se sintió orgullosa porque fue gracias a la organización de una serie de eventos que ella organizó, que Larreta pudo pagar parte del material publicitario de su campaña.

"Yo le pagué, con tres bodas, los primeros afiches de campaña. Me pidió: '¿Me podés ayudar?'. Lo recuerdo con un amor", señaló Diez.