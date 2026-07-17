Antonio Ruiz: “Nunca en la historia se ha consumido tanta televisión como ahora”

Uno de los ejecutivos de la industria audiovisual más importantes de Europa festejó el triunfo argentino frente a Inglaterra en el Fan Fest de Palermo como un hincha más, con gorrito celeste y blanco y la camiseta que usaba su ídolo, Claudio Caniggia, en el Mundial 90. Tan entusiasmado estaba que después del partido se propuso llegar hasta el Obelisco, pero la marea humana que celebraba se lo impidió.

El hincha inesperado de la Argentina (fanático además del Real Madrid, por si faltaba algo) es el manchego Antonio Ruiz, flamante CEO de AMC Global Media para toda Iberoamérica, cerró así, contagiado del fervor futbolístico de todos nuestros compatriotas, una semana de encuentros y presentaciones en Buenos Aires vinculadas a las señales de TV paga que maneja su compañía: elGourmet, Film&Arts, Europa Europa, AMC y AMC Series, que el público argentino consumidor de TV paga conoce bien.

Como en este momento no hay otro tema de conversación más importante para la Argentina y España que la final del domingo, que verá en su casa de Madrid, Ruiz habló primero de fútbol y después de televisión en un encuentro con un reducido grupo de medios, del que participó LA NACION. “Yo quería a muerte que Argentina le ganara a Inglaterra. Fuera de España, prefiero siempre a cualquier país hispanoamericano por sobre los europeos. Me siento aquí y en cualquier otro sitio de vuestro continente infinitamente más en casa que en cualquier sitio de Europa de los Pirineos para arriba”, adelantó.

“Pero en la final yo quiero que gane España -reconoció-. Y para nosotros hubiese sido mejor jugar la final contra Inglaterra, porque vuestra selección tiene algo único. Yo los veía cantar el Himno antes de la semifinal y entendí algo que no puede explicarse. Jugando bien o mal tenéis algo especial: la competitividad, la pasión, la mística. España viene jugando muy bien al fútbol, pero nadie quiere enfrentarse a la Argentina en este momento. Y me alegra sobre todo que después de un siglo habrá por fin de nuevo una final en la que los dos equipos hablan en español”.

El ejecutivo de TV Antonio Ruiz durante el encuentro que mantuvo con los medios el último jueves en Buenos Aires Gentileza

Después del momento futbolístico, Ruiz aportó datos e hizo algunas revelaciones llamativas sobre el buen momento que vive la TV paga en la Argentina, que registró un significativo aumento en el consumo durante el último trimestre de este año, superior al mismo período de 2025.

La gran novedad de esta recuperación es el contenido disponible de Video On Demand (VOD), que según Ruiz “está creciendo exponencialmente”. Y agregó: “En Flow hemos tenido un crecimiento gigante en el consumo de VOD. Nuestros canales registran un aumento interanual del 108%. Alrededor del 30 % del material destacado bajo demanda en Flow es de nuestros canales, especialmente AMC Series. Estoy hablando de producciones como The Son, Into the Badlands, todo un batacazo, The Terror y The Walking Dead”, ejemplificó.

Poco después, en una conversación mano a mano con LA NACION, Ruiz fundamentó y profundizó esta mirada. Dijo que no podría hablarse específicamente de un boom, pero sí de una supervivencia que no deja de llamar la atención. “La tendencia general nos dice que la televisión lineal está en descenso y la TV paga también -explicó-. Pero al mismo tiempo ese no ha sido el caso en la Argentina. En el último trimestre estamos en niveles muy superiores al mismo período de 2025. Vuestro país es un caso muy especial, porque hay mucho más consumo televisivo de pago que abierto. Concentra mucha audiencia y se encuentra en un estado muy saludable”.

Una escena de Babylon Berlin, cuya última temporada llegará dentro de poco tiempo a la TV paga local

-¿A qué lo atribuye?

-Primero, la TV paga tiene una penetración importante en la Argentina. Casi un 50% de los hogares tienen todavía algún sistema de TV paga. No es algo que se dé en todos los mercados. Aquí los operadores están haciendo un muy buen trabajo, hay una oferta potente y atractiva. La tendencia del mercado, como te decía, es que el consumo de TV lineal seguirá descendiendo a nivel global y va a ir tendiendo a la eliminación. Pero en paralelo, mientras tanto, notamos una estabilización en el consumo y a la vez un desarrollo grande del consumo en VOD, que ocupa el lugar que antes tenían los videoclubes. El poder elegir qué ver y cuándo hacerlo. En la Argentina y en la región ese consumo ha crecido el 108% en un año.

-Es muchísimo para un sector que hace algunos años llegó a ser declarado en vías de extinción.

-Sí, es un crecimiento gigante. No podría hablar de un boom, pero nos parece relevante este cambio en las formas de consumo. Y nuestro objetivo es darles a los operadores esa oportunidad a través de un valor diferencial. Tenemos cinco canales que funcionan como refugios de consumo. Creemos que Film & Arts, Europa Europa o elGourmet son marcas que no se van a extinguir porque representan una opción en términos de oferta televisiva que no aparece en ningún otro lugar. En el gran supermercado de la televisión, donde hay de todo, son canales boutique.

-¿Qué tipo de contenidos es el que prefiere el público argentino en este momento de renovado interés por el consumo de TV paga?

-Lo que marca la diferencia es el producto local con contenido de cercanía, que facilita la identificación con la audiencia. En ese sentido, creo que elGourmet marca la diferencia, porque la Argentina es un país en el que la gastronomía tiene un peso específico muy grande en términos culturales. Y es una referencia absoluta además porque no hay nadie que compita con él a ese nivel. elGourmet es una marca latinoamericana, pero la versión que se difunde en la Argentina está absolutamente hecha para el público local. El catálogo de elGourmet ya suma más de 5000 horas de contenido local y venimos creciendo alrededor de un 20% anual en cuanto a nuevas producciones.

Graham Norton y Madonna compartieron un programa especial que se verá el mes que viene en la señal Fim&Arts Prensa

-Este material distintivo equivale a las producciones originales con las que compiten las plataformas de streaming para ganar audiencia.

-El factor de exclusividad es el valor que nos distingue del resto. ¿Cómo consigo diferenciarme de Netflix, HBO Max o Disney+? ¿Qué hago para que la televisión no sea nada más que un commodity? Aportamos marcas y contenidos que son exclusivos y únicos para la TV paga. Eso lo valoran nuestros operadores y, por supuesto, la audiencia.

-Imagino que esta recuperación de la TV paga va de la mano de una generación que vio televisión toda su vida. Los más jóvenes apuntan a los contenidos audiovisuales verticales. Usted mismo acaba de decirlo: los niños ya no saben lo que es televisión.

-La pirámide poblacional en nuestros países hoy está invertida. La esperanza de vida cada vez es más grande, pero por otro lado es una verdadera pena que no haya más nacimientos. Gran parte de nuestra oferta de contenido está dirigida a un público adulto, que es al mismo tiempo el más importante para decidir a qué tipo de TV paga se suscribe y el que más consume ese tipo de contenidos. Hace 15 años nos decían que la TV lineal estaba muerta y hoy sigue siendo a pesar de todo, y de la tendencia a la baja de la que te hablaba antes, el principal medio audiovisual de consumo en todo el mundo. Nunca en la historia se ha consumido tanta televisión como ahora.

-¿Y hacia dónde va la televisión? ¿Es posible anticipar cómo serán las cosas dentro de 10 o 15 años?

-No sé cómo va a darse realmente esa evolución, pero en nuestro caso estamos poniendo el foco en el desarrollo del VOD, que es claramente la nueva tendencia en la TV paga. Sigo siendo optimista en cuanto al interés del público por las grandes producciones, las grandes series, los eventos en directo como las entregas de premios o en nuestro caso la Fiesta de París, que transmitimos cada 14 de julio. Todo eso siempre va a servir de sustento para la TV lineal. Cada vez hay más público que busca refugio en ciertas marcas y expertos que les programen canales con verdadera curaduría. Eso imagino que va a evolucionar hasta el punto en que la TV lineal te programe aquellas cosas que saben que te van a gustar. La inteligencia artificial nos va a llevar a eso. Estoy hablando quizás de ciencia ficción, pero el futuro ya está aquí.

The Walking Dead, serie insignia de la programación de AMC Captura de pantalla

-Y también de una tendencia hacia la segmentación llevada al máximo dentro de la TV lineal. Ya no solo funcionarán los algoritmos en el streaming.

-La TV lineal va a seguir teniendo un papel protagónico y el entretenimiento en la TV lineal va a convertirse cada vez más en una experiencia personalizada. Ellos sabrán quién eres y qué gustos tienes. Ya no tendrás que pensar en lo que quieres ver porque ellos, a partir de lo que ya has visto, programarán tus siguientes momentos frente a la pantalla. Eso es lo que va a pasar también en la experiencia lineal. La publicidad targetizada, que ya funciona, te lleva a ver algo por ser tú quien eres. Te ponen enfrente un spot que tiene que ver con tus gustos. No creo que pase mucho tiempo hasta que la programación se automatice. Al conectar la tele te la dejan en el momento en que dejaste el episodio de la serie que estabas viendo. Habrá una inteligencia artificial que te conoce y elige lo que quieres ver. Eso lo pueden hacer en la TV lineal sobre el catálogo de cualquier marca, AMC por ejemplo.

-Estamos acostumbrados a identificar a AMC, el Gourmet, Film & Arts, Europa Europa y tantos otros en la TV paga como canales. ¿Por qué ustedes hablan de ellos como marcas y no como canales?

-Cuando llegué a AMC le dije a todo el mundo: “Prohibido hablar de canales”. Y el motivo tiene que ver con las transformaciones en la industria y en el consumo de las que te hablaba. ¿Qué es AMC? Un canal de televisión. Pero no solo eso. Es también una oferta de VOD identificada con ese nombre. No hace falta pasar por el canal para acceder a ella. Y si mañana creo una plataforma de streaming que se llame AMC+ también tendrá ese nombre, pero ya no es un canal de TV. Lo que me importa es que nuestro contenido se vea sin importar si lo hace en televisión, en VOD o en redes sociales. Por eso hablo de marca y no solo de un canal.

Novedades de programación

Entre agosto y septiembre elGourmet sumará a su programación nuevas producciones originales: Simplemente Pía (3 de agosto), Todo sobre la carne (4 de agosto) y Dulce con Estefi Colombo (septiembre). Europa Europa tendrá en fecha todavía a confirmar la quinta y última temporada de la serie alemana Babylon Berlin, y Film&Arts anuncia para el 6 de agosto el estreno de un especial de El show de Graham Norton en diálogo con Madonna. Ese día también se estrenará la serie biográfica Kafka (2024), coproducción germano-austríaca.

En cuanto a los canales de AMC, contarán a partir de agosto con la serie El vampiro Lestat (la misma que Netflix estrenó hace un tiempo como Entrevista con el vampiro, inspirada en la creación de Anne Rice). También se confirmó la llegada de un nuevo spin off de The Terror, Devil in Silver, y la llegada de The Walking Dead: Dead City.