Por qué Eva Mendes dejó Hollywood: la historia detrás de su retiro y su vida junto a Ryan Gosling

Durante buena parte de la década de 2000, Eva Mendes fue uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Compartió pantalla con figuras como Denzel Washington, Will Smith, Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, Johnny Depp y Mark Wahlberg; protagonizó algunas de las películas más taquilleras de la época y se convirtió en una de las actrices de ascendencia latina con mayor proyección de la industria.

Sin embargo, cuando su carrera parecía atravesar uno de sus mejores momentos, tomó una decisión inesperada. En 2014, tras el nacimiento de su primera hija con Ryan Gosling, dejó la actuación para priorizar su familia. Desde entonces, la protagonista de Hitch: especialista en seducción y Más rápido, más furioso prácticamente desapareció de las grandes producciones y construyó una nueva vida enfocada en la maternidad, los negocios y otros proyectos personales.

Aunque nunca anunció oficialmente su retiro, Mendes lleva más de una década sin protagonizar una película. En distintas entrevistas explicó que nunca perdió la ambición, simplemente cambió de rumbo.

Su historia

Nacida en Miami el 5 de marzo de 1974 e hija de inmigrantes cubanos, Mendes creció en Los Ángeles y, antes de convertirse en actriz, estudió marketing en la California State University, en Northridge. Sin embargo, abandonó la carrera cuando comenzaron a llegar sus primeros trabajos frente a cámara.

Sus inicios estuvieron lejos del glamour con el que luego sería identificada. Participó en videoclips de artistas como Pet Shop Boys, Aerosmith y Will Smith, además de conseguir pequeños papeles en televisión y cine. Su debut en la pantalla grande llegó con Cosecha negra V: siente el terror

El gran punto de inflexión llegó en 2001 con Día de entrenamiento, el thriller protagonizado por Denzel Washington y Ethan Hawke que le abrió definitivamente las puertas de Hollywood. A partir de entonces comenzó una década de ascenso sostenido en la que se transformó en una de las actrices más convocadas de la industria.

Protagonista de éxitos como Día de entrenamiento, Más rápido, más furioso y Hitch: especialista en seducción, la actriz fue una de las grandes figuras de Hollywood durante los años 2000 antes de alejarse de la actuación REX Features/Shutterstock /The G

En poco tiempo se convirtió en una presencia habitual en la cartelera. Participó en Más rápido, más furioso, donde interpretó a la agente Monica Fuentes; compartió elenco con Johnny Depp y Antonio Banderas en Érase una vez en México; protagonizó junto a Will Smith la exitosa comedia romántica Hitch: especialista en seducción; fue parte de Ghost Rider: el vengador fantasma junto a Nicolas Cage; actuó en Los dueños de la noche con Joaquin Phoenix y Mark Wahlberg; integró el elenco de Todo sobre las mujeres, Un maldito policía en Nueva Orleans, Policías de repuesto y, finalmente, The Place Beyond the Pines.

Mendes y Bradley Cooper en una escena de The Place Beyond the Pines; en el film, la actriz interpretó a Romina Gutiérrez, mientras que Cooper dio vida al policía Avery Cross, uno de los personajes centrales de la historia Archivo

Ícono de la moda

Durante esos años no solo se consolidó como una de las intérpretes de ascendencia latina con mayor presencia en las grandes producciones estadounidenses, sino que también se transformó en un ícono de la moda y en una figura habitual de campañas publicitarias y portadas de revistas.

Mendes también fue un ícono de la moda; en varias oportunidades desafió las reglas de la alfombra roja, como cuando volvió a lucir este vestido de Atelier Versace en dos eventos diferentes Corbis

Su imagen trascendió la pantalla y la convirtió en una figura requerida por los diseñadores, lo que le permitió tiempo después también desarrollar sus propios proyectos.

La decisión que cambió su vida

El nacimiento de sus hijas marcó un antes y un después en su vida. En septiembre de 2014 llegó Esmeralda Amada y, dos años más tarde, nació Amada Lee. Fue entonces cuando decidió alejarse casi por completo de la actuación para dedicarse a la crianza.

Con el paso del tiempo, Mendes explicó que nunca vivió esa decisión como una renuncia a su carrera. “Mi ambición seguía ahí. Simplemente, de repente se dirigió hacia otra cosa”, contó en una entrevista con Forbes. “Todo mi foco pasó a ser mi casa, mis hijos, Ryan y nuestro hogar. Ahí era donde encontraba mi felicidad”.

Lejos de abandonar el mundo laboral, aseguró que simplemente cambió la forma. “Seguí trabajando. Lo único que dejé fue de actuar porque actuar te lleva a filmar en otras ciudades, te mantiene lejos de casa”, explicó durante una entrevista en el programa de televisión Today with Hoda & Jenna. Incluso reveló que entre ambos nunca existió una conversación formal sobre cómo organizarían la vida familiar. “Fue casi un acuerdo no verbal: él iba a trabajar y yo también iba a trabajar; solo que mi trabajo iba a ser desde casa”, recordó.

“Fue una decisión obvia”, aseguró en más de una oportunidad. También contó que poder quedarse con sus hijas durante los primeros años de vida fue un privilegio que quiso aprovechar, inspirado en su propia infancia. Su madre permaneció con ella hasta que tuvo ocho o nueve años y esos recuerdos, dijo, la marcaron profundamente. “Me sentía muy afortunada de poder tener ese tiempo con mis hijas”, afirmó.

“Me sentía muy afortunada de poder tener ese tiempo con mis hijas”, explicó Mendes sobre la decisión de alejarse de la actuación tras convertirse en madre de Esmeralda Amada y Amada Lee The Grosby Group

Sin embargo, la maternidad no fue el único motivo detrás de su alejamiento de la actuación. En una entrevista con Variety, en 2022, reconoció que también estaba cansada de los papeles que le ofrecían. “Me cansé de luchar por conseguir buenos papeles”, afirmó. “Ahora hay más oportunidades para actrices latinas, pero cuando lo dejé hace diez años no me ofrecían cosas que no estuvieran especialmente diseñadas para latinas. Me alegra que las cosas hayan cambiado y quién sabe lo que haré en el futuro, pero mientras tanto prefiero quedarme en casa con mis hijas”.

La maternidad también transformó la forma en la que veía su profesión. “Como madre, ahora hay muchos papeles que no haré. Hay muchos temas en los que no quiero involucrarme, así que eso limita mis opciones y estoy bien con eso. Ahora tengo que dar el ejemplo para mis hijas”, explicó en sus redes sociales ante la consulta de un seguidor.

Y cuando le preguntaron qué era lo que más extrañaba de actuar, respondió sin dudar: “No creo extrañar nada”.

El matrimonio con Ryan Gosling

Mendes y Gosling hicieron una de sus primeras apariciones públicas como pareja durante la presentación de Cruce de caminos en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2012; desde entonces, mantuvieron su relación lejos de la exposición mediática Sonia Recchia - Getty Images North America

Aunque hoy son una de las parejas más consolidadas de Hollywood, Mendes y Gosling siempre hicieron todo lo posible por mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. Desde que comenzaron su relación en 2011 evitaron hablar públicamente de su intimidad, son contadas las alfombras rojas que compartieron y rara vez muestran a sus hijas o revelan detalles de su vida familiar.

“Fue casi un acuerdo no verbal: él iba a trabajar y yo también iba a trabajar; solo que mi trabajo iba a ser desde casa”, recordó Mendes sobre cómo organizó junto a Gosling la crianza de sus hijas Backgrid/The Grosby Group

Se conocieron en un avión y se enamoraron durante el rodaje de Cruce de caminos, donde interpretaban a una pareja con un hijo. Lo que comenzó como una historia de ficción terminó convirtiéndose en una relación que ya lleva más de una década.

Mendes contó en varias oportunidades que nunca había imaginado formar una familia hasta enamorarse del actor. “Conocí a Ryan Gosling, me enamoré de Ryan Gosling y entonces pensé: ‘Ah, claro, quiero tener sus hijos’”, recordó durante una entrevista por el Día de la Madre en Today. En esa misma conversación profundizó la idea: “Nunca había pensado realmente en ser madre hasta que me enamoré de Ryan. Entonces tuvo sentido tener, no hijos, sino sus hijos”. Para la actriz, la maternidad terminó convirtiéndose en “lo más creativo” que hizo en su vida. “Soy actriz, diseñé ropa, hice muchas cosas, pero crear una vida con ellos es lo más creativo que hice”, afirmó.

Gosling también habló en contadas ocasiones sobre su relación y dejó en claro el lugar que ocupa Mendes en su vida. En una entrevista recordó que, mientras filmaban Cruce de caminos, hubo momentos en los que dejaba de sentir que estaban actuando. “Había escenas en las que fingíamos ser una familia y, de repente, ya no quería seguir fingiendo”, confesó. Años después agregó: “Después de conocer a Eva entendí que no quería tener hijos con nadie más”.

Años después del rodaje, Gosling recordó que mientras filmaban Cruce de caminos hubo momentos en los que dejaron de sentir que estaban actuando; “Había escenas en las que fingíamos ser una familia y, de repente, ya no quería seguir fingiendo”, confesó el actor The Grosby Group

Durante un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde recibió el Kirk Douglas Award for Excellence in Film, el actor volvió a emocionarse al hablar de ella. Tras repasar los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, aseguró que el mayor regalo que le dio el cine fue haber conocido a su pareja. “Lo más importante es que conocí a la mujer de mis sueños, Eva Mendes, y tuvimos a nuestros dos hijos soñados. Soñé con hacer películas y ahora las películas hicieron que mi vida sea un sueño”, expresó.

Aunque evitan exponerse públicamente, la pareja reapareció en los Juegos Olímpicos de París de 2024 LOIC VENANCE - AFP

Pese al bajo perfil que cultivan desde hace años, cada tanto dejan entrever pequeños gestos de complicidad. Durante la temporada de premios de 2024, cuando Gosling deslumbró con su interpretación de “I’m Just Ken” en la ceremonia de los Oscar, Mendes celebró la actuación en sus redes sociales, aunque fiel a su estilo le recordó cuál era la prioridad una vez terminado el espectáculo: “Ahora volvé a casa, es la hora de poner a los niños a dormir”, escribió junto a una imagen del actor.

Días después explicó el sentido de ese mensaje. “Él fue, hizo su trabajo. Da la casualidad de que es muy bueno en lo que hace. Lo hizo… y volvió a casa. De eso se trata: vas, hacés tu trabajo lo mejor posible y después volvés a casa”, señaló.

La pareja volvió a captar la atención este año con una de sus escasas apariciones públicas. Mendes visitó The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para presentar su libro infantil y el conductor recordó que la última vez que había estado en el estudio había sido para acompañar a Gosling durante su participación en Saturday Night Live.

La pareja sorprendió a todos con una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, después de años sin mostrarse juntos en cámara

En esa entrevista, la actriz volvió a mostrarse orgullosa del trabajo de su pareja, pero dejó en claro que, puertas adentro, sus hijas no se impresionan demasiado con la fama de sus padres. Incluso contó que intentó mostrarles una de sus escenas favoritas, pero la reacción fue desopilante: “No les importa. Me dijeron: ‘Qué bueno, mamá… ¿Podemos ir a jugar afuera?’”.

Su nueva vida lejos de los reflectores

Mientras Gosling continuó consolidándose como una de las grandes estrellas de Hollywood —con títulos como La La Land, Barbie y Profesión peligro—, Mendes encontró un nuevo camino lejos de los estudios de cine. Aunque se alejó de las cámaras, nunca dejó de trabajar: simplemente volcó su creatividad hacia proyectos que le permitieran permanecer cerca de su familia.

“Esa fue la etapa en la que empecé a buscar cosas que pudiera hacer desde casa”, recordó en una entrevista con Forbes. Inspirada por el espíritu emprendedor de su madre comenzó a pensar en nuevas formas de desarrollarse profesionalmente sin alejarse de sus hijas. Durante siete años diseñó colecciones para la firma New York & Company a través de su línea Eva by Eva Mendes, un trabajo que desarrolló incluso durante sus dos embarazos. “Seguía siendo creativa y me encantaba conectar con las mujeres”, explicó. “Me sentía muy realizada mientras hacía eso”.

Con el paso de los años también amplió su perfil como empresaria. Diseñó líneas de ropa de cama y vajilla para Macy’s, fue directora creativa de la marca de maquillaje CIRCA Beauty y se convirtió en copropietaria de Skura Style, una empresa dedicada a la fabricación de esponjas inteligentes y productos de limpieza antimicrobianos.

Su inquietud creativa la llevó además a explorar otro terreno: la literatura infantil. En 2024 publicó Desi, Mami and the Never-Ending Worries, un libro inspirado en las conversaciones que mantenía con sus hijas sobre la ansiedad y los pensamientos negativos.

“Es una historia de amistad entre una nena y su cerebro”, explicó durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Se trata de no creer todo lo que uno piensa”. Según contó, la idea nació después de advertir que tanto ella como sus hijas compartían una tendencia a la ansiedad. “Pensé que la ansiedad era algo normal porque crecí en una familia cubana muy ruidosa”, relató entre risas. Para ayudarlas, comenzó a explicarles que “el cerebro puede actuar como un bully”, enviando pensamientos que no siempre reflejan la realidad.

Aunque no descarta un regreso a la actuación algún día, asegura que hoy su prioridad sigue siendo la misma que hace más de una década: su familia.