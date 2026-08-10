“Arepazo solidario”: así fue la colecta que encabezó Catherine Fulop en Palermo para ayudar a Venezuela

Catherine Fulop encabezó este domingo el “Arepazo solidario” para ayudar a las víctimas del terremoto que arrasó Venezuela. En una iniciativa creada junto a Víctor “El Gordo Cocina”, un reconocido creador de contenido en temas gastronómicos, la actriz se enarboló en esta movida solidaria para ayudar a sus coterráneos que aún viven refugios y campamentos debido al feroz paso de este fenómeno que dejó un tendal de muertos y heridos.

“Cuando una tragedia deja de ser noticia, no significa que haya terminado. Han pasado varias semanas desde los terremotos en Venezuela, pero todavía hay miles de familias viviendo en refugios y campamentos, esperando una mano amiga. Y el voluntariado jamás disminuido con el paso de los días. Pero hay personas que no se han detenido ni un solo momento”, indicó Fulop en un video para promocionar este evento que se celebró en la calle Charcas, en el restaurante Chacaito, en pleno corazón del barrio porteño de Palermo.

La promoción del evento "Arepazo solidario"

Desde el mediodía de la jornada dominical, Fulop junto a cocineros e influencers que se acercaron a la zona para dar soporte a esta iniciativa solidaria, se encargaron de armar y vender 400 arepas, de distintos sabores, para el deleite de los comensales que pudieron contribuir con una actividad solidaria.

400 arepas vendidas y un saldo de 7 millones de pesos dejó como saldo el evento solidario

“Más de 400 arepas vendidas y casi siete millones de pesos recaudados”, indicó Catherine en sus redes sociales acerca del saldo final que fue donado a la organización Cocinando por Venezuela, un proyecto integrado por chefs que distribuyen los alimentos a familias carenciadas y en zonas de emergencia.

Y, agregó: “Gracias a todos los que vinieron, compraron, colaboraron y pusieron su granito de arena. Y gracias especialmente a @chacaitoba y a cada uno de nuestros aliados por hacerlo posible”.

Fulop, junto a otros influencers, participaron de un evento solidario para ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela

La presencia de Fulop le dio un espaldarazo enorme a la iniciativa de Arepazo Solidario, la cual estuvo a cargo de la periodista Adairé Hernández. El apoyo de distintos sponsors y emprendimientos de la comunidad venezolana, sumado a la masificación en redes sociales por parte de “El Gordo Cocina”, el chef Ángel Lozada y el periodista Jolymar Hernández, se encargaron de darle forma a esta cruzada que recaudó un suculento monto económico.

Cathy Fulop participó de una iniciativa solidaria para ayudar al pueblo venezolano

La arepa, una preparación típica de Venezuela y Colombia, a base de harina de maíz, puede rellenarse de diferentes formas y así formar una especie de sándwich. Una de las variantes más solicitadas, que quedó registrado en los videos de Fulop, fue la reina pepiada, compuesta por pollo y palta. Además, la música en vivo de varios intérpretes venezolanos le dieron un color diferente a una jornada de mucho movimiento por las calles de Palermo.

Catherine Fulop en acción: armó arepas para los comensales y seguidores

De manera frenética, sirviendo arepas, saludando a sus seguidores y grabando videos, Fulop contribuyó activamente y agradeció a cada una de las personas que hizo posible este encuentro en beneficio de su país.

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