El número que preocupa al teatro: a pesar de las vacaciones de invierno, el público disminuyó en un 16%

Acaba de culminar el momento del año en el que se concentra la mayor cantidad de funciones, títulos en cartel y se produce el pico de espectadores históricos en coincidencia con las vacaciones de invierno. Claro que esta vez el mundial de fútbol metió la cola e impuso su propia lógica generando suspensión de funciones y reprogramaciones de horarios debido a los partidos de la Selección Nacional.

A este hecho excepcional seguramente habrá que sumarle factores socioeconómicos de la microeconomía y su impacto en el consumo teatral. Según cifras dadas a conocer por Sebastián Blutrach, presidente de Aadet, la cámara que agrupa a productores y dueños de salas del circuito comercial, la afluencia de público durante el mes de julio registró una baja interanual del 16 por ciento.

“Es importante señalar que este dato está condicionado por el calendario escolar, ya que las vacaciones de invierno finalizaron durante los primeros días de agosto”, aclara el dueño del Teatro El Picadero en un posteo en sus redes sociales. Más allá de este número negativo que compara el mes de julio de la temporada pasada con el de este año, el acumulado de enero hasta la fecha mantiene un crecimiento positivo del 2 por ciento. De ampliar la mirada y entablar una comparación con 2023, la concurrencia se mantiene un 16 por ciento abajo. “Lo que evidencia que la recuperación es aún parcial y sigue supeditada a la capacidad de convocatoria de la cartelera actual”, señala el gestor cultural de amplia trayectoria en el medio.

Radiografía del movimiento de espectadores en la escena comercial entre enero y julio en las últimas temporadas Instagram @aadet.ok

A juzgar por los últimos registros de espectadores, durante la semana pasada Charlie y la fábrica de chocolate, el montaje con Agustín “Rada” Aristarán que acaba de despedirse de su temporada en el Teatro Gran Rex, volvió a liderar el registro de los espectáculos con más convocatoria y que mejor funcionó en recaudaciones. La última semana hizo 17 funciones y durante el tiempo que estuvo en cartel, siempre liderando el ranking, convocó a más de 130.000 espectadores. Para entender el significado de este número habría que recordar que el año pasado, en la misma sala y con igual cantidad de semanas en cartel, La sirenita vendió más de 197.000 entradas, con lo que superó la cifra total de espectadores de Casados con hijos.

Hairspray, uno de los tanques que sigue en cartel Gerardo Viercovich - LA NACION

El zarpazo lo dio AVEN, la propuesta de Fuerza Bruta. Con 11 funciones trepó al segundo lugar seguramente aprovechando al público joven que estaba en tiempos de receso en sus lugares de estudio. En tercer lugar se ubicó otra comedia musical como es Billy Elliot, con Osvaldo Laport, que este domingo se despide de su temporada en el Teatro Ópera. Le siguieron Hairspray, con Damián Betular y un numeroso elenco, y Desde el jardín, la obra que protagoniza Guillermo Francella junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza.

En la segunda parte del top ten de los títulos con mayor cantidad de espectadores durante la semana pasada se ubicó Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, con Lorena Vega, Carla Peterson, Adrián Suar y Fernán Mirás; seguida por Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, y Rocky, con Nicolás Vázquez, que descendió al octavo lugar. Los dos últimos puestos lo ocuparon dos comedias: Una navidad de mierda, que protagonizan Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi, y El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía.

En lo que hace al público infantil, la taquilla la lideró La granja de Zenón.

Sottovoce, con Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega fue la comedia con mayor cantidad de espectadores durante la semana pasada Prensa

De volver a poner la mirada en lo sucedido en estos siete meses del año, la cantidad de funciones acumulada tuvo una caída del 7 por ciento en la comparación interanual y una baja del 14 por ciento durante el mes pasado. “Sin embargo, el promedio de espectadores por función asciende a 308 asistentes, un 9 por ciento más respecto de 2025. Esto refleja una mayor eficiencia y un mejor promedio de funciones por obra, que crece levemente al pasar de 12 a 14 por espectáculo”, señala Sebastián Blutrach.

El mes pasado se confirmó una preocupante tendencia que viene registrando el sector: menor cantidad de títulos y un escenario en el cual 10 espectáculos concentran el 51 por ciento de la recaudación total.