Artistas para ver: Flo Milli

Ciudad natal: Mobile, Alabama.

Suena como: La última versión centennial del Bubblegum Trap.

Si no sabés quién es Flo Milli, pedile a cualquier adolescente que termine la frase: "I like cash." [me gusta la plata]. Casi sin lugar a dudas te va a responder cantando: "and my hair to my ass!" [y el pelo largo hasta el culo], la indeleble primera frase de su hit "Beef FloMix". Milli, de 20 años, lo grabó hace dos años estando muy aburrida, improvisando sobre la base de un éxito menor de Playboi Carti que ahora suena gastado en comparación con la reversión vibrante y convincente de Milli. Al poco tiempo su canción explotó en TikTok, apareció en incontables fancams (videos compilados que usan los fans para homenajear a sus celebridades preferidas), y amasó más de 54 millones de escuchas en Spotify. "Un día estaba en la universidad, y al día siguiente estaba en Nueva York en reuniones con los sellos", dice Milli, que estudió negocios antes de dejar la universidad y firmar con RCA. "Crecí demasiado rápido. Tuve que cambiar mi mentalidad".

Su primer mixtape de larga duración, graciosamente titulado Ho, Why Is You Here?, está repleto de retruques ingeniosos, bases de pop-trap contundentes, y su propio poder de estrella. Es imparable, y te lo hace saber mientras aletea sus pestañas. Milli se crió en Mobile, Alabama, y considera que su música es una forma de llegar a chicas como la que alguna vez fue ella. "Me gusta hacer música divertida para que las chicas puedan ser ellas mismas y liberarse", dice. "Nunca me gustó la escuela secundaria, así que dependía de la música: en el bus camino a la escuela, en la clase. Quiero devolver eso".

Por Melinda Fakuade

