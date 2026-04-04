“Esta noche no la olvidaré nunca”: Mirtha Legrand fue a ver Desde el jardín y llenó de elogios a Francella

A los 99 años, la conductora Mirtha Legrand sigue imparable. Anoche, como suele hacerlo, estuvo en la función de Desde el jardín, la obra que estrenó el sábado pasado, el actor Guillermo Francella, en el teatro Metropolitan.

La conductora llegó al teatro, escoltada por su asesor de siempre, Héctor Vidal Rivas. Ni bien lo hizo, los espectadores se pararon para ovacionarla.

Mirtha Legrand fue a ver Desde el jardín, la obra de Francella

Al terminar la función, Francella la halagó: “Es una noche muy especial. Nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está a nuestro lado, que siempre está apoyando a todos los actores, a todas las actrices, a los proyectos, y la amamos y es nuestra querida Mirtha Legrand”. Al finalizar la frase, el público aplaudió, y gritó: “¡Vamós, Mirtha!“.

Luego, Legrand, micrófono en mano, retrucó el halago: “Jamás he visto un espectáculo como este en Buenos Aires. Leí el libro hace muchos años [la obra está basada en la novela Being There, de Jerzy Kosinski], pero este es único en el mundo. Muchas gracias. Estamos todos tan optimistas y tan felices de verte hacer teatro, que nos encanta y toda tu compañía. Andrea [Frigerio] que está preciosa”. Y Legrand remató: “Lo único que puedo decir e que esta noche no la olvidaré nunca”.

Francella, sobre el escenario del Metropolitan, llenó de elogios a Mirtha Legrand captura de video

El 28 pasado, Legrand también estuvo en la función de Annie, el musical que protagoniza Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodriguez y Julieta Nair Calvo, en el teatro Broadway. Allí, al terminar la obra, Mirtha les dijo al elenco que la miraba desde el escenario: “Es un lujo ver este musical en Buenos Aires, es un musical maravilloso. Yo la vi en Estados Unidos y este es mucho mejor. Voy a volver a verla”.

La obra

Desde el Jardín cuenta la historia de Chance Gardiner (Francella), un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir. Su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión. Cuando su benefactor muere y es expulsado de la casa, conoce a Eva (Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide hospedarlo en su casa junto a Ben, su marido, un empresario influyente, que tiene una enfermedad terminall. Para este hombre, Chance pronto será su mejor medicina.

Sin proponérselo, el protagonista se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean -incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld)- como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.

Además de Francella, Frigerio y Seefeld, en esta obra adaptada y dirigida por Marcos Carnevale, actúan Daniel Miglioranza, Carla Pandolfi y Edgardo Moreira, entre otros.

La novela ganó en difusión cuando en 1980, el director Hal Ashby la llevó a la pantalla grande, con una actuación memorable de Peter Sellers (en el rol de Chance), a quien acompañaron Shirley MacLaine y Melvyn Douglas.