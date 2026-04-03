Santiago Almeyda se mostró decepcionado con Flor Peña por haber hablado del trío sexual que hicieron

Hace unos días, Florencia Peña habló en el streaming El show del verano de Luzu TV y contó que mantuvo un encuentro íntimo con un exparticipante de Gran Hermano y otra persona más a principios de los 2000. Aunque no dio el nombre, rápidamente comenzaron a circular algunos y Yanina Latorre aseguró que se trataba de Santiago Almeyda, de la primera edición del reality, quien en la actualidad mantiene un perfil reservado y alejado del foco mediático.

“Ella puede decir lo que quiera porque pasó antes de Gran Hermano. No sería ningún problema ni para mí ni para ella. Yo soy el que siempre cerró la boca; la que habló es ella. Soy un caballero y nunca voy a hablar de lo que pasó”, dijo Almeyda en una nota con Sálvese Quién Pueda (América).

Santiago Almeyda rompió el silencio

Fue entonces cuando el cronista quiso saber si se encontraba molesto porque Florencia haya decidido reflotar este romance tantos años después. “Habrá sucedido por todo lo que está pasando con Gran Hermano y habrá salido a colación de algo, pero todo bien con Flor. La recuerdo muy bien porque teníamos una amiga en común, Dolores. Nos conocemos desde los 15 años”, detalló.

Santiago Almeyda contó su versión sobre sus encuentros con Florencia Peña a principios de los 2000 (Foto: Instagram @santialmeyda @flor_ de_p)

En LAM (América TV), Ángel de Brito también quiso saber más sobre este explosivo vínculo. Pese a tratar de respetar la privacidad de Florencia Peña y de sus amigos en común, Almeyda reconoció que primero se conocieron en un edificio y que luego, tiempo después, se cruzaron en un bar. “Ella ya era conocida cuando nos conocimos. Después yo entré a Gran Hermano y nos cruzamos y siempre la mejor. Es más, no sé si se acuerdan de que en Carlos Paz yo estaba haciendo teatro con Emilio y ella también fue a hacer temporada. Ahí también nos vincularon por una noche que cenamos todos juntos en el Casino”, explicó en referencia a una foto que circuló en su momento, que alimentó rumores de romance.