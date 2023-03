Aseguran que Clara Chía Martí recibió una oferta millonaria para hablar de Shakira en la televisión: qué decidió

escuchar

La separación entre Shakira y Gerard Piqué se convirtió en un escándalo mediático ante la presunta infidelidad por parte del futbolista con Clara Chía Martí. Posteriormente, salieron a la luz los métodos a través de los cuales la cantante colombiana descubrió el engaño del padre de sus hijos, Sasha y Milan, y lanzó una canción junto a Bizarrap que se volvió tendencia en todo el mundo. Ante las letras, la joven española mantuvo su silencio ante la prensa, aunque ahora trascendió que habría recibido una oferta millonaria por dar su testimonio en televisión: ¿Decidió aceptarla o la rechazó?

“Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena / Clara-mente es igualita que tú”, rezaron las palabras de la BZRP Music Session #53, que el productor argentino lanzó bajo la voz de Shakira y que incluyó varias críticas a Piqué. Un tema sobre el que el futbolista catalán decidió no hablar públicamente, aunque aseveró que la escuchó: “No quiero hablar de ello, no creo que toque”, dijo en una entrevista reciente en España.

ARCHIVO-. Clara Chía prefirió no dar declaraciones sobre la canción de Shakira Zuma Press/The Grosby Group

En tanto, el portal X Catalunya advirtió que Clara Chía habría recibido una oferta de más de un millón de euros para dar su testimonio en la televisión, sobre el conflicto existente entre su pareja, la intérprete de “Ojos así” y ella. “Muchos programas le propusieron conceder una entrevista, para que explique su versión y confirme así los dos extremos, pero rechazó todas las ofertas”, consignaron. La joven habría rechazado todas las propuestas y decidió mantener el perfil bajo en el escándalo.

Shakira en el show de Jimmy Fallon: la reacción de Piqué

A mediados del mes de marzo, Shakira y Bizarrap asistieron al programa de Jimmy Fallon en Nueva York (Estados Unidos), The Tonight Show. Se trató de la primera entrevista con ambos artistas como protagonistas juntos. Ante el furor del lanzamiento de la BZRP Music Session #53, que batió varios récords a nivel mundial en el plano musical, también estuvieron los que emitieron críticas ante las polémicas indirectas de la cantante colombiana contra Gerard Piqué.

De hecho, el futbolista se mostró molesto ante un detalle. Y es que parecería que al catalán no le agradó que Shakira viajara con sus hijos a Nueva York y que Shasa y Milan asistieran como público al show de Fallon, para ver a su mamá en vivo. “Los que somos padres tenemos una responsabilidad de intentar proteger a nuestros hijos”, apuntó Piqué durante una entrevista posterior, en diálogo con la radio catalana Rac1. Y agregó: “No quiero decir nada al respecto”.

Piqué habló sobre la canción de Shakira y Bizarrap

Ante las frases incluidas en la letra de la artista colombiana, como “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” o “cambiaste un Rolex por un Casio”; el futbolista cerró sus declaraciones con una contundente frase. “Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que, al final, lo único que importa es que mis hijos estén bien”, sentenció.

