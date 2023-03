Gran Hermano: el desubicado comentario de Martina a Julieta que generó indignación

escuchar

El camino hacia la final de Gran Hermano (Telefe) está lleno de sorpresas para los tres finalistas. Marcos, Nacho y Julieta viven un vaivén de emociones al estar en las instancias definitorias para conocer al campeón del juego. En esta última semana, ingresaron los tres primeros eliminados del reality y su presencia revolucionó la casa. Sobre todo, entre la influencer y Martina, con quien tiene una rivalidad histórica que se evidencia notablemente en la convivencia. Ahora, un diálogo entre ellas generó polémica en las redes sociales.

En la noche del miércoles, todos los participantes de GH pudieron ver en vivo su primer casting en búsqueda de su lugar en el programa. Los finalistas lo observaron junto a Santiago del Moro y analizaron aquellas palabras que dijeron hace más de seis meses. Julieta fue una de las participantes que observó su video con gran atención. “Soy muy genuina. Si tengo que pelearme, me peleo. Soy muy colgada, muy desordenada, no me gusta cocinar, no me gusta limpiar”, dijo en aquel entonces y luego expresó que mantendría sus palabras en la actualidad, aunque reconoció que aprendió a hacer diversas tareas en la casa y considera que puede independizarse al salir del show.

Gran Hermano: Julieta vio su casting para ingresar a la casa

Por supuesto que el video generó gran repercusión en las redes sociales, debido a que la participante cuenta con un gran número de fanáticas. Sin embargo, fue un detalle el que causó polémica: el comentario de Martina. “Estabas flaquísima”, indicó la reingresante sobre el físico de su compañera, quien apoyó estas palabras. Pero Mora -quien también volvió a entrar- contradijo a las dos jóvenes al señalar que ella la veía igual, sin cambios.

Las reacciones en Twitter apuntaron contra Martina (Captura Twitter)

Este corto pero contundente diálogo despertó la indignación en Twitter, donde se compartió el fragmento y los usuarios remarcaron la actitud de Martina. ”Entró hace 5 minutos y sabe que hablar del peso no está bueno”; “Qué envidiosa es, ya que la saquen. Fuera de joda”; “Que alguien le haga una limpieza de energías algo. Pobre está re mal Ju. Está re bajón”; “Solo quiere picar a Julieta, hacerla sentir mal y lo está logrando. Ju lleva acumulando muchos meses”, fueron algunos de los comentarios en lo que se remarcó el impacto negativo que tuvo el ingreso de la joven para la finalista.

LA NACION