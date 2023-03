A Piqué le preguntaron por la canción de Shakira con Bizarrap y su respuesta sorprendió a muchos

escuchar

Este martes, Gerard Piqué ofreció una entrevista para El món a Rac1, un programa catalán de deportes. El presentador le preguntó al exfutbolista por la canción “Music Session #53″, que lanzaron en conjunto Shakira y el productor y DJ argentino Bizarrap. A pesar de que respondió que prefería no opinar y que mostró intenciones de mantenerse al margen, hizo un comentario que los fans de la artista tomaron como una provocación, cuando habló de la aparición de su hijo Milan en la transmisión del torneo Kings League.

Desde su ruptura con la colombiana, Piqué ha intentado mantenerse lejos de los medios. No obstante, esta mañana de martes dio sus primeras declaraciones para El món a Rac1. Aunque los temas centrales fueron sobre su vida profesional, no se pudo evadir el de Shakira y sus hijos. Luego de abordar la presunta corrupción en el FC Barcelona y la posibilidad de que Lionel Messi regresara a este equipo, Jordi Basté, conductor del programa, le hizo una pregunta más personal sobre si había escuchado la colaboración entre Shakira y Bizarrap: “Sí, obviamente”, contestó Piqué, quien de inmediato agregó que no quería hacer declaraciones: “No quiero hablar del tema, no creo que toque”, sentenció.

Como dijeron tanto Shakira como Piqué en el comunicado de su ruptura, lo primordial son sus pequeños Sasha y Milan. “Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más, solo quiero que mis hijos estén bien”, le dijo Piqué a Jordi Basté. Sin embargo, minutos después lanzó una declaración que muchos tomaron como una provocación hacia su expareja.

Gerard Piqué lanza un dardo a Shakira: "Los padres tenemos que intentar proteger a los hijos" pic.twitter.com/Xumz2OfxQm — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 14, 2023

Recordó la ocasión en la que Milan apareció en una polémica transmisión: “Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League (...) porque le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Y lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”.

Gerard Piqué explicó que siempre ha mantenido una relación cercana con sus hijos Milan y Sasha Instagram/3gerardpique

Los fans de Shakira relacionaron su comentario con la reacción que habría tenido la colombiana al ver a su hijo durante la transmisión del programa. Según trascendió, Piqué no le pidió su consentimiento para que el menor de 10 años participara. En esta entrevista, no hizo ningún comentario al respecto: “Cada uno toma las decisiones, yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz, con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando”, afirmó.

¿Qué es la Kings League?

La Kings League es un torneo de fútbol en la que participan 12 equipos, fue impulsado por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos. Su principal característica es que algunas reglas del deporte cambian, como la duración de los partidos. El evento deportivo está totalmente abierto al público y también se transmite libremente por Twitch cada domingo.

King League es un torneo de futbol liderado por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos Instagram/3gerardpique

Algo que ha llamado la atención del público es la presencia de exjugadores o personalidades importantes del stream en el torneo, quienes son los presidentes de cada equipo:

Ibai Llanos (Porcinos FC)

Iker Casillas (1K)

Sergio “Kun” Agüero (Kunisports)

TheGrefg (Saiyans FC)

Gerard Romero (Jijantes FC)

Perxitaa (Los Troncos FC)

JuanSGuarnizo (Aniquiladores)

Rivers (Pio)

Spursito (Rayo Barcelona)

Adri Contreras (El Barrio)

XBuyer (xBuyer Team)

DjMaRiio (Ultimate Móstoles)

LA NACION