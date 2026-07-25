Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se habrían reconciliado: “Tuvieron encuentros en la quinta de Olivos”

Ángel de Brito, conductor de LAM, programa que se emite por América TV, confirmó que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron. El Presidente y la actriz se habían conocido en 2022 durante una emisión del clásico “La noche de Mirtha” y, al año siguiente, hicieron publicó su noviazgo, que se extendió por algunos meses.

“Aunque una de las partes me lo va a negar, están reconciliados”, manifestó De Brito en un recorte de su programa que se viralizó en redes sociales.

La primicia develada por Ángel de Brito

“Tuvieron encuentros, no sé de qué tipo, en la casa de Olivos”, especificó el conductor de LAM. “La relación volvió a retomar su rumbo y ahora volvimos a tener primera dama”, remató, en tono jocoso.

Luego, en el estudio se armó un debate sobre la reconciliación en el cual se impuso una hipótesis: la carrera de Milei por su reelección en 2027. Según el análisis de De Brito, “esta vuelta le sirve menos a Fátima que al Presidente”.

A la opinión del conductor de LAM se le sumó el comentario de una de sus panelistas, quien reveló que cada vez que le escribió a Milei preguntándole sobre su relación amorosa con Florez, “el Presidente siempre me respondió con un emoji de dos personas abrazándose”. Luego, la periodista confesó que, ese intercambio que tuvo con el primer mandatario, Milei definió a Fátima como “una mujer maravillosa”.

Luego de aquel encuentro inicial en el programa de Mirtha Legrand, a finales de 2022, el periplo amoroso entre Milei y Florez continuó de forma virtual, donde ambos intercambiaron mensajes a través de sus cuentas de Instagram. Al año siguiente, en julio de 2023, formalizaron su noviazgo, que concluyó nueves meses más tarde, en abril de 2024.

Para anunciar aquella ruptura y, fiel a su estilo, el Presidente utilizó las redes sociales, donde compartió un mensaje en el cual mencionaba que había decidido interrumpir el vínculo por el peso de sus obligaciones.

En julio de este año, Florez imitó a Liza Minnelli en los festejos por el 250° aniversario de la independencia del país norteamericano que se desarrollaron en la Embajada estadounidense, y allí volvió a reencontrarse con el número uno de La Libertad Avanza (LLA). “Lo vi cuando ya estaba arriba del escenario, aplaudiéndome y mirándome como él me mira a mí cuando me ve hacer una performance. Siempre pondera mucho mi trabajo y mis personajes, y esta vez no fue la excepción. Le encantó”, reveló la actriz a LA NACION.

“Después me hizo una devolución muy linda. Saben que no me gusta hablar de mi vida privada, pero puedo contar que tenemos buen vínculo, sino tampoco hubiese ido a verme al teatro en el verano, y surgió de cantar juntos. Y a raíz de mi presentación en la Embajada surgieron otros shows internacionales. Estoy feliz”, revivió Florez.

El Presidente Javier Milei durante su participación en el show de Fátima Florez en el Teatro Radio City de Mar del Plata

La última vez que ambos compartieron un escenario fue a fines de enero, durante la presentación Fátima Universal en el teatro Roxy, en Mar del Plata. En aquella ocasión, el Presidente fue una estrella invitada al final del show, donde subió al escenario para bailar El rock del gato de los Ratones Paranoicos junto a la actriz.

Hasta el momento, no hubo ninguna manifestación por parte del Presidente respecto a su reconciliación con Florez.