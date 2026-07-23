Quién es Mia Khalifa, la exactriz porno que acusó a los argentinos de ser racistas

Aunque millones de personas la conocen en el mundo por su nombre artístico, Mia Khalifa, su nombre verdadero es Sarah Joe Chamoun. La joven que se volvió furor en las páginas para adultos a mediados de 2015 transformó su carrera al punto de convertirse en empresaria y comunicadora de las masas, y fue así como llevó en los últimos días uno de los discursos anti Argentina más fuertes en el mundo.

Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano. Durante su adolescencia emigró junto a su familia a Estados Unidos, donde cursó sus estudios y más tarde comenzó a trabajar en distintos locales gastronómicos antes de hacerse conocida en internet.

Mia Khalifa comenzó su carrera como actriz porno (Foto: Instagram @miakhalifa)

En 2014 ingresó a la industria del cine para adultos, una etapa que duró apenas unos meses, pero que la convirtió en una de las figuras más buscadas del mundo dentro de ese sector. Su enorme popularidad hizo que alcanzara millones de reproducciones en plataformas especializadas en muy poco tiempo.

Sin embargo, a comienzos de 2015 decidió abandonar definitivamente esa actividad. Desde entonces manifestó en distintas entrevistas que esa experiencia marcó profundamente su vida y aseguró que la fama obtenida durante ese período continúa persiguiéndola, pese a haber desarrollado otros proyectos profesionales.

Actualmente trabaja como influencer y comentarista deportiva (Foto: Instagram @miakhalifa)

Con el paso de los años, construyó una nueva carrera como creadora de contenido digital, comentarista deportiva y empresaria de joyería. También incursionó en plataformas de streaming y redes sociales, donde reúne una comunidad de decenas de millones de seguidores entre Instagram, X, TikTok y otras plataformas.

Algunos de los temas sociales que más la posicionaron fueron estar a favor de los derechos de los trabajadores sexuales y también el mostrarse a favor de Palestina, en medio de la guerra que enfrenta el país con Israel y Estados Unidos. A su vez, mediante una campaña de firmas que se viralizó en todo el mundo en 2020, solicitó que los videos pornográficos en los que ella participó sean eliminados de dos famosas páginas para adultos y que se le devuelvan los dominios de Internet.

La publicación que desató la polémica contra Argentina

Tras la consagración de España en la final del Mundial 2026, Mia Khalifa celebró el resultado con una publicación en Instagram que fue interpretada como una provocación hacia los hinchas argentinos. “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió al compartir un video acompañado por un fragmento de “La Perla”, una de las canciones más populares del último álbum de Rosalía, junto a varios emojis de la bandera española.

El video protaginizado por Mia Khalifa tras la derrota de Argentina frente a España

Lejos de dar por terminada la controversia, horas más tarde volvió a pronunciarse desde su cuenta de X. En esa oportunidad publicó un collage protagonizado por Enzo Fernández con imágenes tomadas durante el Mundial. En una de ellas aparece celebrando un gol frente a Inglaterra con el tradicional gesto del “Topo Gigio”, mientras que en la otra se observa el momento en el que fue expulsado durante la final frente a España.

El posteo de Mia Khalifa contra Enzo Fernández (Foto: Captura de pantalla de X @miakhalifa)

Las publicaciones se sumaron a una serie de mensajes difundidos por distintas personalidades internacionales después del partido decisivo; varios de los cuales cuestionaron a la selección argentina y al país con fuertes acusaciones de racismo.